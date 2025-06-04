2028年無煤中火通過 學者酸「每年減供台中電力83億度」可達標

立法院昨表決通過在野黨「2028年無煤中火」提案，中興大學環工系教授莊秉潔指出，台中過去10年，有9年電力都正成長，2024年用電又創新高，為了遵守立法院的決議，請台電每年減供台中市電力83億度，以符合立院通過2028年中火無煤的決議。

立法院會昨在在野黨人數優勢下，表決通過國民黨立委羅廷瑋等台中市立委及台灣民眾黨立委張啓楷提案，決議台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。

提案指出，2025年中火燃氣一期、2026年民營中佳燃氣電廠等機組上線，促成以氣汰煤，在野黨推算，最遲至2028年即可含括每年節電83億度，2028年要達成無煤中火絕非難事。

莊秉潔在臉書發文指出，台中市長盧秀燕競選連任時曾承諾「環團」，要每年用電負成長2%，但台中2024年用電又創新高，不但沒有負成長2%，反而比2023年正成長3.1%、多出10.8億度。

莊秉潔表示，過去10年的資料，台中市有9年電力都正成長，只有2023年電力負成長，盧秀燕未履行承諾，真的很難期待2028年每年電力能負成長83億度。

莊秉潔說，「無煤中火」提案很有趣，既要求中市電力不成長，還要每年節電83億度，為了遵守立法院的決議，請台電每年減供台中市電力83億度，以符合立法院通過2028年中火無煤的決議。到2028年6月3日累積3年可減供合計249億度（83x3），目前用電為352億度，3年減供249億度，只剩103億度的用電需求，加上一期燃氣的2機組的發電量，可以發140億度電，如此的確就可以達到2028中火無煤。

莊秉潔強調，如果寧願限電，也不願啟動備用的煤電，甚至修法強迫煤電無配套的退場，就開始由缺電最大的台南、新竹、台北、台中及新北率先分區限電，看地方政府如何節電及創能，來達到供需平衡。「地方政府也應該來扛起能源轉型的角色，台電不需要硬扛所有供電的責任」。