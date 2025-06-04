中市議員點名綠委反對無煤中火 盧秀燕：民眾心裡有數

立法院昨天以59比50通過2028無煤中火，台中市長盧秀燕今天稱讚國民黨與民眾黨立委勇於為人民發聲。台中議員指出，投下反對票的50人中有台中綠委，不支持還罵罵咧咧；盧表示，民選政治人物應該要為人民發聲，不該成為錯誤政策的門神，哪些人背叛人民，民眾心裡都有數。

國民黨籍議員黃馨慧表示，看到立院通過2028無煤中火，非常感謝中央民意代表真的有在關心台中，然而仍有50名立委投下反對票，其中有一些是台中立委，不僅不敢投下同意票，還「罵罵咧咧」，讓人質疑他們「到底是哪裡選出來的立委」。

黃馨慧點名綠委何欣純、蔡其昌、王義川等人，批評民進黨為了取得政權，用神主牌廢核家園把核電廠關閉，然而承諾的30%燃氣、20%再生能源都做不到，火力全開，中部人民彷彿被關在毒氣室；部分綠委不照顧老百姓健康，還護航中火燃煤機組不該拆除，要轉為備用，根本是拿老百姓吸空汙換神主牌。

盧秀燕說，台中市政府與中央都同意，中火增加2部燃氣機組後，要拆除2部燃煤機組，燃氣機組功率很大，1部抵3部燃煤機組，這幾年其他城市的發電廠也有增加燃氣機組，照理說應該很夠用，不曉得為何還要「火力全開」，足見能源政策的確有問題。