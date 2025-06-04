2028無煤中火 盧秀燕：政府保證充足電力不難

立法院昨天決議2028年完成無煤中火，台中市長盧秀燕今天在市議會答詢時表示，發電是國家獨營，政府要做到供應充足、便宜及乾淨電力並不難，只要執政有能力就做得到。

立法院會昨天在在野黨人數優勢下，經表決通過國民黨立委羅廷瑋等台中市立委及台灣民眾黨立委張啓楷提案，決議台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火（台中火力發電廠）的國家減碳目標。

國民黨台中市議員張瀞分、黃馨慧、張廖乃綸、游瓊華、李文傑等，今天在台中市議會市政總質詢中關心能否達成2028無煤中火時，盧秀燕答詢指出，代表台中市民及中部700萬民眾感謝藍白立委捍衛中部地區民眾健康及空氣品質。

盧秀燕表示，發電是國家權力，也是國家獨營，所有成本來自人民繳稅、國家預算，人民拿錢讓國家發電，當然要保證乾淨、便宜、充足的電力，如果做不到，這個施政是失敗的，這個施政是要受譴責的。

盧秀燕認為，但現在不只民眾用肺發電，而且所有工商經濟發展也受到打壓，AI教父黃仁勳及科技大老童子賢因提出對電力看法，被青鳥修理及遭受網攻。而環境部長彭啓明則叫大家不要再講用肺發電，大家就偏要講「用肺發電」，並且連講3次。

她還指出，台中經濟工商發展被評比六都第1，結果國家說台中用太多電，還說經濟工商發展到電力不夠用，自己要想辦法，「這是國家的態度嗎？」用肺發電叫大家不能「哀」，電價調整致人民生活過不去時說是國家權力，不然就要多繳稅、補貼或漲電價，只能曝露中央政府的無能，因為別的國家沒有這些困擾，要做到充足、便宜及乾淨電力並不難，只要執政有能力就做得到。