2028無煤中火通過！盧秀燕代台中感謝 一句話連說3次怒嗆中央

立法院藍白立委昨天合作通過2028無煤中火，台中市長盧秀燕今天表示，代表中部700萬人民感謝，也欽佩藍白立委勇氣；輝達執行長黃仁勳表達對台灣能源政策憂心，就被青鳥攻擊，環境部長彭啟明還要大家別說「用肺發電」，盧秀燕連說3次「用肺發電」，怒嗆中央無能。

台中市議會今天進行市政總質詢。國民黨籍議員張瀞分、張廖乃綸、黃馨慧等人質詢表示，立法院昨天通過2028無煤中火，相信多數台中市民都非常高興，詢問盧秀燕有何看法？

盧秀燕說，這是非常重要的事件，代表台中286萬市民、甚至中部700萬民眾，感謝立法院國民黨與民眾黨的立委，捍衛中部700萬民眾健康與空氣品質，也欽佩藍白委員勇敢對中央政府的錯誤能源政策發聲。

盧秀燕表示，呼吸健康空氣是基本人權，國家必須負責，然而現在火力全開，不只中部，南部興達、大林發電廠的除役機組也被迫上場救援，中南部民眾都得用肺發電；南部民眾迫於政治勢力無法表態，中部的立委勇於發聲，也提出建議。

「發電是國家權力，人民繳稅讓國家發電，國家當然要保證提供乾淨、便宜、充足的電力。」盧秀燕批評，國家若無法做到，就是失敗的施政，必須受到譴責；如今不只是民眾用肺發電、呼吸髒空氣，更嚴重影響所有工商經濟的發展。

盧秀燕舉例，黃仁勳願意扛著壓力，在全世界其他人擔心台灣安全的情況下投資台灣，展現充分的信心，然而他離開台灣前提出對能源政策的擔憂，中央政府不但到現在仍然沒有回應，黃還被青鳥修理、網路攻擊；不只黃仁勳，和碩科技董事長童子賢提出擔憂，也被網攻。

盧秀燕欽佩藍白立委與黃仁勳、童子賢，即使受到政治打壓、騷擾，依然勇敢為台灣民眾健康發聲，糾正錯誤的能源政策；彭啟明說，希望大家不要再說「用肺發電」，但盧偏偏要講，「用肺發電、用肺發電、用肺發電」，中南部都在用肺發電。

「過去男性罹患最多的是攝護腺癌，女性是乳癌，如今不管男女都是肺癌。」盧秀燕表示，台中肺癌發生率高於國家平均，就是因為中火10部機組都是燒炭，長期呼吸這樣的空氣，才讓肺癌發生率最高。

盧秀燕表示，人民每天膽戰心驚，生怕又有「小動物」導致停電，之前甚至看到離譜的新聞，風吹竹子，竹子打到電廠都會停電，國家的電網有這麼脆弱嗎？民眾想多用電、發展工商，國家還會指責你，怎麼可以用這麼多電，這是國家該有的樣子嗎？