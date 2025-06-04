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環團樂見中火無媒公決案通過 「造福中南部民眾」

聯合報／ 記者李柏澔趙容萱／連線報導

藍白昨在立法院聯手通過二○二八無煤中火公決案，環團表示，表決能通過是全民努力結果，三年內汰除中火全部用煤量絕對可行。台中市環保局長陳宏益說，樂觀其成，希望台電能依立院決議，逐年公告減煤目標，盼早日脫煤。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，對表決結果非常感謝與肯定，中火無煤不只造福中部民眾，連南部民眾也都會受益。

葉指出，中火燃煤卅四年期間，藍綠分別執政十七年，自二○一六年至今，民進黨不僅中央執政，更在台化事件後修改空汙法，剝奪地方透過燃煤許可證發放的減煤權限；二○一八年閣揆蘇貞昌，還宣告台中市生煤管制自治條例部分無效，再次剝奪地方減煤權。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，既然公正轉型已被列為政策目標，中火汰煤後，國家也須保障原本勞工的工作權，協助中火員工培養其他職業的技能。再來，這些勞工長期在高汙染環境工作，國家應要全面介入調查，是否有因工作帶來健康損害。

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