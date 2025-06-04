政院：無煤中火 目標定在2034

立法院決議二○二八年完成無煤中火，行政院發言人李慧芝回應，台電目標是二○三四年前實現無煤化，行政院長卓榮泰也指示二○三二年重新檢討六部燃煤機組存廢問題；台電將依計畫路徑，朝有序減煤與供電穩定並重目標邁進。

「以目前台灣電力系統，非常、非常困難。」台電董事長曾文生直言，若真的要落實，「一定會讓國家電力系統可能面對癱瘓的狀況」，社會需好好理解與討論。

曾文生表示，民主政治也是責任政治，國會在做任何考量時，也要對未來發展做出正確評估，台中火力發電廠的裝置容量是五五○萬瓩，占整體供電系統逾百分之十五，以台電承諾只能開九部機計算，也有五百萬瓩的裝置容量，占比近百分之十四。

若百分之十四的發電能力在二○二八年消失，替代電量從哪來？曾文生說，即使是在野黨，也應負責地提出可能性供社會討論。

曾文生說，若用核電延役來解決中火無煤少掉的五百萬瓩發電能力，需核一、核二、核三等三廠全數延役才能得到相當規模的電力，不是核三延役就能解決的問題。

中火二、三、六、七、十等五部機組遭環團抗議無照運轉，曾文生說，六、七、十號機組操作許可去年底屆期，台電申請展延至今九個月沒答案，「是他未發照，不是我們故意無照操作」；二、三號機組，中市府二○二○年曾廢止操作許可，但此處分已被環保署（現環境部）廢止，至今中市府無發出操作許可，台電「沒有收到任何裁處」，可證明台電是依法規運轉。

中市環保局長陳宏益說，市府嚴格審查中火操作許可證，絕對強力稽查，依法處分。