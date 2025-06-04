藍白聯手 立院通過2028無煤中火公決案

核三廠二號機除役後，台中電廠火力全開，遭在野黨立委強烈反對，並提出「二○二八無煤中火」公決案，要求中火應落實逐年減煤。立法院昨上演表決大戰，藍白在人數優勢下，以五十九票贊成、五十票反對，通過公決案。

國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪提出公決案，主文為「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在二○二八年完成無煤中火之國家減碳目標」。昨天表決過程中，民進黨團表示反對，並祭出冗長發言，綠營立委五十一名登記發言，並說將另提版本。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台中市長盧秀燕為爭奪大位，一再拿中火議題當作政治提款機，盧是「甩鍋市長」、三名藍營立委是「三害」立委；中火建設及用量最高期間都是國民黨執政，民進黨執政後有效減煤六百萬公噸、空汙減排百分之七十七，現在台中市府卻政治操作。

公決案提案人、國民黨立委羅廷瑋說，他看過太多肺腺癌、支氣管問題及過敏案例，政府說二○三五年廢燃煤機組，真的可信？中火機組正偷偷運作；此外，民進黨只說國民黨建中火，卻沒說前總統陳水扁多建兩機組，反觀盧秀燕大減數百萬噸燃煤，也溝通轉為燃氣機組，但經濟部長郭智輝全跳票。

民眾黨團副總召張啓楷批，政府有責任提供充裕且穩定的電力，現卻火力全開、用人肺發電，全面啟動備用機組，台電自打嘴巴，且中火是全世界最大、最老舊的亞臨界機組，也是汙染最嚴重的；非核家園後，中火多燒了一萬四千噸煤炭，真的「夭壽，沒天良」。

在近一整天討論後，立法院長韓國瑜宣布，依黨團協商共識，表決「二○二八年完成無煤中火」案；結果，出席一○九人，贊成五十九人，反對五十人，該案在藍白人數優勢下表決通過。

民眾黨團昨與環團舉行記者會，抗議台電開啟興達電廠三、四號燃煤機組發電，讓空汙持續影響高雄人呼吸權。黨團總召黃國昌表示，將提案修正空汙法第卅條，讓興達申請展延起只能再運作兩個月。