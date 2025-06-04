2028年無煤中火案立院通過 台電：不能用無電達到無煤

立法院昨（3）日表決通過在野黨「2028年無煤中火」提案，要求台電應針對台中火力發電廠逐年提出減煤計畫並落實，在2028年達成中火脫煤。此決議比台電原先期程提早六年，台電隨即回擊，穩定供電是首要天職，不能用無電達到無煤。

立法院昨日針對中火議題再掀朝野大戰，民進黨立委輪番上陣，論述中火空汙改善有成，執政黨已大力投入減煤減排，中火不該當政治提款機；提案的國民黨、民眾黨陣營則強調，減煤是全民共識，拒絕「火力全開」，否則將嚴重傷害中部民眾健康。

經過一整天議程，最後在野黨挾人數優勢，在表決中以贊成59票、反對50票通過此案。

在野黨提案指出，台電長年向國人宣傳「早一天增氣、早一天減煤」，如今中火一期兩部新建燃氣機組將在今年、明年完工運轉，總計2,600千瓩 （MW）發電裝置容量，可立即汰除4.7座燃煤機組，卻未汰除半噸的中火燃煤。

提案指出，中火減煤進程嚴重落後，據統計，2025年中火燃氣一期、2026年民營中佳燃氣電廠等機組上線，促成以氣汰煤，在野黨推算，2028年要達成無煤中火絕非難事。

台電原規畫中火於2034年達到無煤，但立法院昨日通過決議早了六年。

台電正推動台中電廠新燃氣機組建設，據規劃，新1號機預計年底前上線，2026年拆除兩部燃煤機組，後續二期四部新機組於2031年起陸續供電，同年底拆除3、4號燃煤機組，2034年達成無煤化。

立院昨日通過2028年無煤中火提案，台電隨即反擊，中火無煤供電是台電目標，但穩定供電是首要天職，電廠發電已不足台中用電，「不能用無電達到無煤」。

此外，外界質疑中火五部燃煤機組未取得有效許可證卻仍在發電，台電回擊，中火依法運轉，五部機組依法申請展延，但中市府九個月未處理，遠超過法定審查期限，帶頭違法卻反控電廠「無照運轉」。

台電指出，依《空氣汙染防制法》規定，如申請展延後因主管機關審查未完成，於許可證屆滿後依原證內容合法操作。

台電說明，台中電廠目前五部機許可證有效至2026年底，其餘五部申請展延中。其中6、7、10號機組許可去年12月31日屆期，台電依法在期限前9月4日申請展延，惟市府後續審查延宕，至今已九個月。2、3號早在2020年市府違法廢止許可證被當時的環保署撤銷，環保署同年函文中載明「回到處分前之展延審查狀態」，至今審查延宕超過五年。