立院通過2028無煤中火案 江啟臣投票贊成

立法院院會今天通過「2028年無煤中火」決議案，立法院副院長江啟臣表示，他過去擔任立委時也提過「減碳無煤家園推動法」草案，今天特別前往院會投下贊成票，希望決議通過後，政府能加快中火無煤腳步，勿忘守護人民健康，是國家的義務。

江啟臣表示，立法院會今天針對「2028年完成無煤中火」提案進行表決，他過去擔任立委時也提過「減碳無煤家園推動法」草案，但均未能完成三讀，為了表達他推動減碳無煤家園，希望台灣儘早脫煤，今天特別前往院會投下贊成票，希望政府加快中火無煤腳步。

江啟臣表示，淨零碳排是國際趨勢，前總統蔡英文在2021年的世界地球日宣布台灣要在2050年達成淨零碳排，立法院也在2023年三讀通過「氣候變遷因應法」並將目標明文入法，國發會更規劃在2030就要減量30%的碳排，淨零碳排不只是為了地球永續，更是為了每一位國人的健康。

江啟臣說，2021年中火新建二部燃氣機組，將分別於今年與明年完工運轉，總計有2600MW發電裝置容量，相當於4.7座中火燃煤機組，其他燃氣機組也將陸續上線運轉，燃煤勢必可再大幅減量，儘早完成無煤中火已非難事，不但有助於國家淨零碳排目標的達成，也是做到呼吸平權、健康平權。

江啟臣說，維護國人健康一刻都不該等！「減碳無煤」是國際趨勢，也是大家的共識，但中火無煤更是中部居民深切的期盼，所以增氣就應該減煤，只要能早一日脫煤，早一日讓人民身體更健康的事，我絕對支持！