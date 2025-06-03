立院通過2028年中火無煤 台電回擊：不能用「無電」換「無煤」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電董事長曾文生（右）率總經理王耀庭（左）等高層舉行記者會，對外說明民眾黨指控中火5部機組「無照」運轉。記者胡經周／攝影
台電董事長曾文生（右）率總經理王耀庭（左）等高層舉行記者會，對外說明民眾黨指控中火5部機組「無照」運轉。記者胡經周／攝影

藍白陣營立法院3日聯手通過2028年中火無煤決議，台電表示，台中電廠無煤供電是台電目標，但穩定供電是首要，電廠發電已不足台中用電，「不能用無電達到無煤」。

針對外界質疑中火五部燃煤機組未取得有效許可證卻仍在發電，台中市政府批評「無照運轉」。台電回擊，台中電廠依法運轉，五部機組依法申請展延，惟台中市府9個月未處理，遠超過法定審查期限，帶頭違法卻反控電廠「無照運轉」。

台電說明，台中電廠目前五部機許可證有效至2026年底，其餘五部申請展延中。依據《固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》第31條規定，地方政府應於收件7日內完成形式審查及通知7日內繳審查費，繳費後35日內完成實質審查，如必要可延長30日。

台電進一步說明，6、7、10號機組許可去年12月31日屆期，台電依法在期限前9月4日申請展延，市府9月23日通知審查繳費，台電9月27日完成繳費，環保局10月22日完成現勘。惟市府後續審查延宕，展延申請待審候裁至今已9個月。2、3號早在2020年市府違法廢止許可證被環保署撤銷，環保署同年函文中載明「回到處分前之展延審查狀態」，至今審查延宕超過5年。市府審查延宕，明顯違反法規。

至於立院通過「2028無煤中火」公決案，台電強調，台中電廠無煤供電是台電目標，但不能用無電達到無煤。若提前減少約500萬瓩機組，以容量對比，不是公投核三重啟就能解決，而需位於新北、屏東的核一、二、三廠6部機組全部重啟，且核電重啟尚有核安、核廢處理等先決前提。台電正推動台中電廠新燃氣機組，新1號機預計年底前上線，明年拆除兩部燃煤機組，2034年達成無煤化。

電廠 台電

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