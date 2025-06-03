在野黨提2028無煤中火 立法院會表決通過

為解決中火空汙問題，並落實淨零減碳目標，在野黨立委提案，請立法院會決議，要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標。立法院會3日進行表決，院長韓國瑜宣布表決通過這項決議。

在野黨立委提案說明，鑑於環境部火速通過台中發電廠第二期新建燃氣機組計畫環評案，新增建六部燃氣機組，而原規劃六部要除役燃煤機組，轉為緊急機組，致中火變相擴廠為「六氣、六煤」。

提案內容指出，過去經濟部對台中市民承諾「增一氣、拆一煤」的減煤規劃，如今不減反增，中火將持續成為國內最大型的燃煤發電廠，二氧化碳排放量也將持續居世界前茅。

提案內容表示，台電長年向國人宣傳「早一天增氣、早一天減煤」，如今中火一期燃氣兩部新建機組即將在今年 (2025) 和明年 (2026) 完工運轉，總計2600MW發電裝置容量，可立即汰除4.7座燃煤機組，如今卻未汰除半噸的中火燃煤。

提案內容強調，燃煤為萬毒之首，全國發電用煤有六成集中於中台灣，中火就占四成五，台中發電廠使用老舊亞臨界燃煤機組，發電效率最低、相同發電量的用煤量最高，特別是苗中彰投雲嘉南，都將是中火燃煤受害最深遠之縣。

提案內容提及，目前行政院規劃2034年達無煤中火政策目標，在此目標下，2024－2031年中火僅將減煤160萬公噸以下，與現行（2023年）用煤量相較，至2031年仍有71％煤電未汰除，減煤進程嚴重落後。

據統計，截至2024年，中火已減630萬公噸用煤量，2025年中火燃氣一期上線，可繼續以氣汰除432.5萬公噸用煤量，2026年加入民營中佳燃氣電廠，以及中火燃氣一期第二個機組，可再以氣汰煤636萬公噸，最遲至2028年即可含括每年節電83億度。提案認為，依照推算，2028年達無煤中火，絕非難事。

對此，台電董事長曾文生表示，台電承諾中火只發9部機組，以500萬瓩計算，發電占比將近14%，以目前電力供應狀況評估，中火若在2028年無煤，國家的電力系統可能面臨癱瘓。若要讓占比14%的發電能力在2028年取消，希望在野黨審慎思考穩定的替代電力來源。