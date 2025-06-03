在野提2028中火無煤 台電董座：若無替代方案「國家電力系統恐癱瘓」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電董事長曾文生（右三）今天率總經理王耀庭（左三）等高層舉行記者會，對外說明民眾黨指控中火5部機組「無照」運轉。記者胡經周／攝影
台電董事長曾文生（右三）今天率總經理王耀庭（左三）等高層舉行記者會，對外說明民眾黨指控中火5部機組「無照」運轉。記者胡經周／攝影

立法院會3日表決藍白立委「2028年完成無煤中火」提案，台電董事長曾文生回應，台電承諾中火只發9部機組，在夏季就是500萬瓩裝置容量，發電占比將近14%，中火若在2028年無煤，國家的電力系統可能面臨癱瘓。

他強調，若要讓14%的發電能力在2028年取消，負責任的在野黨也應提出一個初步穩定電源，供社會討論。台中電廠能不能無煤，以目前台灣的電力系統來看，是非常、非常困難。

曾文生並說，用簡單的數學計算，台中電廠有九部機組可以同時運轉，在夏天是500萬瓩，如果要用核能延役來解決，就是核一、核二、核三全部都要延役，才能有相當的規模，因此這絕不是只有核三延役就能解決、補足缺口。

台電今日上午召開記者會針對中火5部燃煤機組操作許可證議題進行說明，並且回應立院在野黨團提出2028中火無煤的提案。

針對2028中火無煤的提案，曾文生表示，就像如果要提案要全面減稅，相信全台灣應該都樂見，但財源要從哪裡來？這是一樣的道理。台中電廠能不能無煤，以目前台灣的電力系統來看，是非常、非常困難。如果真的要2028年無煤，一定會讓國家的電力系統可能面臨癱瘓的情況。

他表示，台灣的民主政治是責任政治，國會也是政府的一部分，並不是只有行政機關是政府，國會在做任何考量的時候，應該要對未來總體發展做正確的評估，2028年台中火力發電廠要完全無煤，可能產生什麼影響等，做出正確評估。

他表示，台中電廠裝置容量是550萬瓩，占目前整個供電系統超過15%，目前台電承諾只發九部機，用500萬瓩來算，也將近14%。如果讓14%的發電能力在2028年取消，確定、穩定替代的電量要從哪裡來。

火力發電廠 台電 中火

延伸閱讀

曾文生反駁無照燒煤發電 至今沒被裁罰就是合法的證據

中火五部燃煤機組無操作許可證？台電：展延審查中 現依法仍可操作

影／黃國昌南下考察興達電廠爭議 曾文生親自滅火

民代爆興達燃煤一、二號機組也開了 台電董座：定期啟動

相關新聞

政院：無煤中火 目標定在2034

立法院決議二○二八年完成無煤中火，行政院發言人李慧芝回應，台電目標是二○三四年前實現無煤化，行政院長卓榮泰也指示二○三二...

藍白聯手 立院通過2028無煤中火公決案

核三廠二號機除役後，台中電廠火力全開，遭在野黨立委強烈反對，並提出「二○二八無煤中火」公決案，要求中火應落實逐年減煤。立...

環團樂見中火無媒公決案通過 「造福中南部民眾」

藍白昨在立法院聯手通過二○二八無煤中火公決案，環團表示，表決能通過是全民努力結果，三年內汰除中火全部用煤量絕對可行。台中...

立院通過2028無煤中火決議 政院：目標2034年前實現

立法院今決議2028年完成無煤中火。行政院指出，台電目標是2034年前實現無煤化，行政院長卓榮泰也指示2032年重新檢討...

立院通過2028無煤中火！ 台中市環保局說話了

立法院會今表決「2028年完成無煤中火」案，該法案最後在在野黨人數優勢下表決通過。台中市環保局長陳宏益說，樂觀其成，也盼...

影／藍白聯手輾壓 立院通過「2028年完成無煤中火」

台中火力發電廠減煤一案今天出現重大進展，立法院在藍、白聯手以人數的優勢以59票對50票表決通過，國民黨立委提案「2028...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。