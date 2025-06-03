影／ 2028年無煤中火？曾文生：國家電力系統可能癱瘓

台電董事長曾文生今天率總經理王耀庭等高層舉行記者會，對外說明民眾黨指控中火5部機組「無照」運轉。曾文生表示，中火2、3號機為展延審查狀態，6、7、10號等三部機組許可證依規定去年9月提出展延申請，目前同為審查狀態。皆是依《空氣汙染防制法》第30條第3項規定，因地方政府審查期較長，以致許可證在到期前無法完成展延准駁者，依原許可證內容繼續操作使用，並非「無照」運轉。

而針對國民黨及民眾黨立委共同提案，將在今天立法院會表決2028年完成台中火力電廠「無煤」。台電董事長曾文生今天回應表示，若中火2028年無煤，將影響整體供電能力14%，即便核三廠全數延役也不夠，國家電力系統將被癱瘓。 台電董事長曾文生（右）今天率總經理王耀庭（左）等高層舉行記者會，對外說明民眾黨指控中火5部機組「無照」運轉。記者胡經周／攝影 台電董事長曾文生（右三）今天率總經理王耀庭（左三）等高層舉行記者會，對外說明民眾黨指控中火5部機組「無照」運轉。記者胡經周／攝影