批盧秀燕甩鍋 吳思瑤：提中火公決對案、51綠委發言論述

立法院院會今將依序處理中火案、地方補助款提案、邀卓揆報告主權基金提議案等案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台中市長盧秀燕是甩鍋市長，針對中火案，民進黨團將提版本，並讓51名立委登記發言，表決會輸、但是論述要贏。

吳思瑤今上午表示，台中市長盧秀燕為了要爭奪大位，一再拿中火議題當作政治提款機，一再消費嚴肅、專業的能源議題當作政治操作工具，盧秀燕是甩鍋的市長、藍營3名立委是「三害立委」。

吳思瑤說，中火在1997年興建，歷年用煤排放量，在馬英九任總統時期來到新高，民進黨執政後有效減煤600萬頓、空汙減排77%，現在台中市府提這樣案子進行政治操作、消費中火、玩弄民意，是誰不斷去卡台電執照運轉？台中市府行政干預台電減煤減排機組建制？她批，根本是壞學生霸凌認真教學的老師。

吳思瑤說，今早黨團會議，黨團總召柯建銘有一句名言，台中市府不發執照來罵台電無照運轉，「老師不改考卷，來罵學生不考好成績？」民進黨團會提出一個針對能源政策、攸關國家運作的文件，尤其台中近年用電缺口確實存在，「難道台中不歡迎台積電了嗎？不需要產業發展的供電需求嗎？」

吳思瑤表示，今天51名民進黨立委都會登記發言，把所有事實真相都呈現給國人知道。吳進一步說明，今天三個議題中，中火案要嚴肅地透過事實論述來告訴國人，民進黨會提出一個版本，「我們的提案就是我們的立場，民進黨即便是少數，表決會輸、但是論述要贏」。

吳思瑤指出，其次，第二案、第三案是在野黨提出要求卓院長來進行兩個專案報告，一個是針對636億補助款後續，一個是主權基金的專案報告，循程序是要逕付二讀，再交付朝野協商，因此會循程序交付協商，後續該來專案報告也都樂觀其成。