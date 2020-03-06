蘇貞昌：疫情雖急 照樣酒測

內政部為新冠肺炎疫情取消全國性酒測引發爭議。行政院長蘇貞昌今重申「酒駕零容忍」，政府態度一致，與人民的要求都是一樣的，酒駕都是零容忍；內政部長徐國勇則表示，「防疫零空隙、酒駕零容忍」的原則沒有改變，地區性的酒測絕對不會減少。

蘇貞昌在立法院施政總質詢答覆國民黨立委林奕華，酒駕零容忍，無論中央、地方都不打折，雖然疫情緊急，酒駕一樣會酒測。

林奕華肯定蘇貞昌說法，但仍批評政策急轉彎。不只徐國勇昨日在立法院講出停止酒測，警政署長陳家欽日前在內政委員會備詢時也表示，要求警察局、分局、轄區，視疫情適度，盡量減少酒測勤務，可見前後基調一致，這已引起社會很大的憤怒。不能因為防疫就停止酒測，希望政府給予員警完整的防護，及酒測的防疫SOP，酒測不放防疫假。

林奕華說，新冠肺炎在大家的努力之下，目前只有一名死亡，但去年酒駕死亡人數，根據警政署統計，在24小時內死亡的有149名，防疫絕對不放酒駕的防疫假，要求蘇貞昌再度宣示不停止酒測。

蘇貞昌回應，政府態度一致，與人民的要求都一樣，酒駕零容忍，徐國勇可能在表達上不夠完整。徐國勇表示，「防疫零空隙、酒駕零容忍」的原則沒有改變，地區性的酒測絕對不會減少，包括每個縣市最多兩次、分局最多四次，加上派出所不定期酒測，有時候甚至有十幾次。對林奕華質疑是中央停酒測，把壓力釋放到地方，徐國勇表示，這是全國同步，並會遵照院長指示，中央、地方都酒駕零容忍；中央、地方政策一致，酒測會繼續進行，不會取消。