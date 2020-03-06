防疫取消酒測？引雙北批評 徐國勇改口

新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇昨上午表示，全國性酒測已暫時取消，此番言論一出，立刻引發包括台北市副市長黃珊珊等地方首長批評。徐國勇下午改口稱，為讓防疫人力有效運用，才暫時取消，地方性酒測依然會進行。

立法院昨天多個委員會聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。徐國勇上午答詢時表示，現在酒測的偵測棒已經不使用，因為怕容易造成傳染，會注意相關防疫措施；另外，全國性酒測暫時取消，但地區性有需要還是會做。

「酒駕沒有防疫假」，徐國勇的暫停全國性酒測言論一出，不但隨即有民眾在群組互傳：「這個月可以喝酒了」，各地方政府更紛紛出面強調酒駕零容忍，不會因防疫而鬆懈。

黃珊珊說，目前因疫情死亡的病例僅一例，但去年因酒駕死亡案全國有一四九例，若取消酒測讓酒駕人數上升，絕非各界樂見；新北市長侯友宜表示，酒駕是無形殺手，不輸給新冠肺炎，不會因為疫情影響而耽擱酒測。

內政部長徐國勇（左）及警政署長陳家欽昨天列席立院聯席委員會。 記者鄭超文／攝影

在基層民意反彈下，徐國勇昨天下午藉民進黨立委陳瑩質詢時解釋，全國性擴大酒測需保警支援，防疫期間保警多在支援收健康申明卡、抓失聯的居家隔離者等，才會決定讓保警優先用於防疫。

徐國勇並說，地方警察局的酒測，不在暫停範圍內，仍要零容忍執行，希望地方政府不要誤以為防疫期間就不抓酒測了，「沒有這回事，照抓照罰」。國民黨立委廖國棟質疑，徐國勇上午說停止酒測是否口誤？徐說，「酒測持續、沒有休假」。

基層員警指出，協助作疫調、幫忙抓失聯的居家隔離者，並非全交由保警，各地派出所基層員警都在幫忙找人、抓人；員警更關注酒駕攔檢時的安全問題，有人說，部長若真為基層好，不如想想法子提供如護目鏡等較好的防護設備給第一線防疫還比較實際。

立委追問酒測設備問題，徐國勇指出，酒測用塑膠棒吹嘴會嚴格執行不重複使用，使用前後也會消毒，相關程序都建立出標準作業流程，會以高標準來維護員警健康安全。

但內政部宣布酒測暫停使用「酒精檢知器」，基層警不滿指出，酒精檢知器才能減少接觸，用聞的風險更高。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康