防疫不需豬隊友 五都首長：酒駕要抓

內政部長徐國勇宣布全國性酒測暫時取消，六都除桃園市外，其餘五都市長都表示，不論任何情況酒駕都是零容忍，會照常取締酒駕。基層員警也多表示，酒駕零容忍，「還是會抓，不會跟他客氣！」

「台灣酒駕防制社會關懷協會」也發聲明指出，徐國勇輕率的發言，嚴重打擊了全民「酒駕零容忍」的反酒駕運動，「防疫國家隊真是不需要豬隊友」。

內政部晚間發布新聞稿表示，暫停全國性酒測，但地區性酒測仍持續；台北、新北市首長對酒測的發言，恐未全面了解全國性及地區性酒駕取締工作的分別。

對內政部的說法，台北市副市長黃珊珊說，地方不是不了解兩者分別，而是不了解中央為何要有所區別？如果是因為防疫，全國性酒測、地方性酒測有什麼不同？新北市長侯友宜強調，他的說法和中央沒有出入。

侯友宜之前表示，酒駕是無形殺手，不輸給新冠肺炎，中央的規定，新北會盡量配合，做好彈性應變，不會因為疫情影響而耽擱酒測，該取締就取締、該嚴格就嚴格。

黃珊珊則表示，因疫情死亡的病例僅一例，但去年因酒駕死亡案全國一百四十九例，酒駕不該有防疫假期，這不是大家樂見的，台北仍會繼續酒測。

高雄市長韓國瑜說，不管內政部怎麼講，對於酒測，高雄市警察局一步都不會放鬆，還是會繼續酒測。台中市長盧秀燕也說，防疫重要，抓酒駕也很重要，「防疫期間不會變成酒駕假期」，台南市長黃偉哲說，酒駕零容忍，絕不會因噎廢食。

桃園市長鄭文燦則表示，會請市警局向警政署確認酒測新制後做好上路準備，目前以防疫為最重要工作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康