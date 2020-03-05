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警署暫緩全國取締酒駕 北市彈性酒測

中央社 / 台北5日電

因應武漢肺炎疫情，「全國性」酒測暫時取消。警政署今天說明，2月中旬已通報暫停2、3月全國取締酒駕勤務，地區性酒測由地方警察機關自行彈性規劃；北市警2月取締383件酒駕。

內政部長徐國勇今天列席立法院備詢時表示，為了警力調配、防疫優先，「全國性」的擴大臨檢才會暫時停止，但地方的酒測會繼續做，現在酒測的偵測棒已不使用，因怕容易造成傳染，酒測器也都有單獨吹嘴。

警政署今天也發布新聞稿說明，因應武漢肺炎疫情，已於2月12日通報暫停2至3月份全國同步擴大取締酒後駕車勤務，並授權各警察機關通盤考量轄區特性、治安狀況及警力調度情形，自行彈性規劃辦理。

此外，今天也通令各單位自即日起，應視疫情發展、轄區特性及酒駕肇事狀況，適度調整局辦、分局自辦取締酒駕勤務的次數。

警政署說，為避免民眾及員警遭受感染風險，先前也已通令各警察機關防疫期間執行取締酒駕勤務，須注意4項要點。

首先，員警執勤應一律佩戴口罩，攔停駕駛後應保持一定距離，觀察過濾駕駛有無酒容、酒氣，若有則指揮其至路旁停車熄火，請駕駛下車進行酒精濃度測試。

其次，使用過的酒測器應適當消毒後，才可提供下一位駕駛使用；另，使用後的吹嘴應用塑膠袋包覆後卸除，妥善處理，不可隨便丟棄。

最後，實施酒精濃度測試後，執勤員警應以酒精乾洗手液清潔，避免民眾吹氣時，飛濺口沫殘留手部，造成事後接觸到口鼻傳染，保護員警自身安全。

原定全國同步取締酒測勤務規劃制度，警政署每個月規劃「全國性同步取締酒駕勤務」2次，並要求各警察機關視轄區特性及治安狀況，妥適規劃勤務部署，落實「區域聯防」機制。

台北市警察局交通大隊執法組組長王均告訴中央社記者，目前北市每月大型酒駕取締勤務計為6次，包括警政署規劃的每月2次和北市警局4次，配合中央防疫政策下，北市2、3月大型酒駕取締勤務均已取消，未來將視情況恢復辦理。

王均指出，雖然全國性酒駕勤務暫時取消，但是北市各分局仍針對轄內熱點、易肇事路段進行規劃，每天機動調整酒駕勤務辦理，並視防疫需求彈性調配警力，統計北市2月取締酒駕案仍有383件，後續將持續視疫情和人力狀況調整施行酒測勤務。

根據警政署統計資料顯示，民國104年全國取締酒駕件數為10萬7372件、105年為10萬4756件、106年為10萬3670件、107年10萬1202件、108年9萬1620件，今年1月則為5977件。

警政署呼籲，防疫期間配合調整取締酒駕執法工作，但為維護大眾用路人安全及建構安全交通環境，各單位在做好相關防疫措施下，仍嚴正執法不打烊，請駕駛人勿心存僥倖上路。

酒測

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