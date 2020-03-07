聽新聞
test
0:00 / 0:00

游錫堃遭恐嚇案 嫌犯訊後限制住居

聯合報 / 記者曾健祐／桃園報導
立法院長游錫堃（中）遭人恐嚇。圖／聯合報系資料照片
立法院長游錫堃（中）遭人恐嚇。圖／聯合報系資料照片

涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的八十八歲老翁游貴湘，前天收到桃園地檢署傳票並貼上臉書，預告昨早十一時赴桃檢出庭，「歡迎蒞臨指教」。由於事涉敏感，桃園地檢署昨特別安排游從地下車道進入內勤偵查庭訊問，以避開媒體拍攝，訊後諭知游限制住居及出境出海。

全案因游錫堃日前在臉書表示，兩度收到署名「游貴湘」的人恐嚇，內容提到「叫游錫堃一家人承擔滅門血案的悲傷」，還說「奉上郵政匯票二萬元，要游買機票離開台灣」。刑事局循線找到設籍桃園大溪的游翁，以恐嚇罪嫌將他函送。

據了解，警方函送時還向檢方請示是否能直接開拘票，甚至建議直接將游翁聲押。

但檢方視案情內容後，仍依照輪分偵案，前天傳票送達游住家。游在臉書貼文預告開庭時間，昨一早包括拔菜總司令盧朝才、愛國同心會成員紛紛到場聲援。

桃檢為避免游翁直接和現場守候媒體及擁護者直接接觸，特別安排讓他從側邊的管制車道，由刑事局警方陪同，直接進入地下室的內勤偵查庭，而非像一般民眾走大門進入，再到二、三樓的一般偵查庭接受訊問。庭訊一個多小時後請回，並諭知游限制住居及出境出海。

恐嚇 車道 老翁 游錫堃 立法院

延伸閱讀

【即時短評】游錫堃「公審」警察 帶頭製造假訊息？

老翁涉恐嚇游錫堃被限制出境 開庭享特例警方陪走通道

老榮民涉恐嚇游錫堃 桃檢裁定限居出境出海

涉恐嚇游錫堃88歲老翁 桃檢特例讓他走通道躲避媒體

相關新聞

游錫堃遭恐嚇案 嫌犯訊後限制住居

涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的八十八歲老翁游貴湘，前天收到桃園地檢署傳票並貼上臉書，預告昨早十一時赴桃檢出庭，「歡迎蒞臨指教」。由於事涉敏感，桃園地檢署昨特別安排游從地下車道進入內勤偵查庭訊問，以避開媒體拍攝，訊後諭知游限制住居及出境出海。

【即時短評】游錫堃「公審」警察 帶頭製造假訊息？

立法院長游錫堃自曝被恐嚇，質疑警方「不聞不問」，他貴為國會龍頭，上網「公審」警察，指控內容漏洞百出，難怪引起爭議；警察配...

老榮民涉恐嚇游錫堃 桃檢裁定限居出境出海

涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的老榮民游貴湘，今天經桃園地檢署檢察官訊問後，被裁定限制住居及限制出境、出海

涉恐嚇游錫堃88歲老翁 桃檢特例讓他走通道躲避媒體

涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的88歲老翁游貴湘，昨收到桃園地檢署傳票後PO上臉書，並預告今天11點將赴桃檢出庭，更稱「歡迎蒞臨...

游錫堃遭二度恐嚇不知情 徐國勇致歉：溝通聯繫出問題

內政部長徐國勇今天說明立法院長游錫堃二度遭恐嚇一事表示，游錫堃二度遭恐嚇，警政署未向他報告、他也不知情，內政部警政署負責...

熱門新聞

要買的注意！7000片一般口罩變賣 本月10日早上起共3場

咬我的蛇在這！台東男子遭毒蛇咬 制伏眼鏡蛇交消防員

基隆碧砂漁港女浮屍 救護車、消防車受阻10多分才進入

中科院大樹院區爆炸 重傷吳建騏是和山里長之子

中科院高雄大樹院區傳爆炸 4人受傷送醫

印度籍男子陳屍中央研究院內 警調查死因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。