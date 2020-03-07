游錫堃遭恐嚇案 嫌犯訊後限制住居

涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的八十八歲老翁游貴湘，前天收到桃園地檢署傳票並貼上臉書，預告昨早十一時赴桃檢出庭，「歡迎蒞臨指教」。由於事涉敏感，桃園地檢署昨特別安排游從地下車道進入內勤偵查庭訊問，以避開媒體拍攝，訊後諭知游限制住居及出境出海。

全案因游錫堃日前在臉書表示，兩度收到署名「游貴湘」的人恐嚇，內容提到「叫游錫堃一家人承擔滅門血案的悲傷」，還說「奉上郵政匯票二萬元，要游買機票離開台灣」。刑事局循線找到設籍桃園大溪的游翁，以恐嚇罪嫌將他函送。

據了解，警方函送時還向檢方請示是否能直接開拘票，甚至建議直接將游翁聲押。

但檢方視案情內容後，仍依照輪分偵案，前天傳票送達游住家。游在臉書貼文預告開庭時間，昨一早包括拔菜總司令盧朝才、愛國同心會成員紛紛到場聲援。

桃檢為避免游翁直接和現場守候媒體及擁護者直接接觸，特別安排讓他從側邊的管制車道，由刑事局警方陪同，直接進入地下室的內勤偵查庭，而非像一般民眾走大門進入，再到二、三樓的一般偵查庭接受訊問。庭訊一個多小時後請回，並諭知游限制住居及出境出海。