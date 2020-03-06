游錫堃家門口有無巡簽 上演羅生門

警方有沒有用手機掃描QR Code，代替巡簽立法院長游錫堃家門口的巡邏箱，昨天成了各說各話的羅生門，實際狀況如何？讓人一頭霧水。

警方表示，現在都用手機掃描QR Code代替巡簽，台北市副市長黃珊珊也說，游二月一日上任至三月四日，警方共巡簽一九九次，「謝謝游院長提醒，讓我們有機會把台北市的Ｅ化政策再說一次」。

游錫堃則稱，沒看到QR Code，還說，我年紀較大，可能眼花，請大家幫忙看一看，裡面有嗎？內政部長徐國勇則為游背書說，巡邏箱的確是空的，QR Code是昨日一早才貼上去，「外界的批評對游不公平」。

游錫堃前天深夜在臉書上表示，報案後也問了筆錄，奇怪的是至今沒有下文。「大門口的巡邏箱，數年來是空的，十九日報案至今，它還是空的？」

管區台北市警局大安分局瑞安街派出所長洪長義昨早在游貼文下回覆，「本分局及派出所並未接獲您任何報案及製作相關筆錄。台北市巡邏箱已改電子掃描，所以舊的巡邏箱沒有在使用」。「您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊六號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽。本所並不知道您最近遭人恐嚇，這段時間同仁均有依規定巡簽，謝謝院長」。

台北市副市長黃珊珊指出，紙本巡邏單遇雨易潮濕破損，且使用大量紙張及每日人工換表等缺點，北市府在一○七年七月十二日即啟用巡邏箱電子化系統，目前全市一萬七千多個巡邏點都採QR Code的方式。

台北市長柯文哲也在臉書補上北市警察拍的宣傳巡邏箱Ｅ化微電影，還說「希望大家可以去看一看，也幫忙按個讚，給辛苦的波麗士們一個鼓勵」。