聽新聞
test
0:00 / 0:00

游錫堃家門口有無巡簽 上演羅生門

聯合報 / 記者邱瓊玉施鴻基／連線報導
大安分局員警昨天上午到游錫堃住家周邊巡邏掃碼。記者林澔一／攝影
大安分局員警昨天上午到游錫堃住家周邊巡邏掃碼。記者林澔一／攝影

警方有沒有用手機掃描QR Code，代替巡簽立法院長游錫堃家門口的巡邏箱，昨天成了各說各話的羅生門，實際狀況如何？讓人一頭霧水。

警方表示，現在都用手機掃描QR Code代替巡簽，台北市副市長黃珊珊也說，游二月一日上任至三月四日，警方共巡簽一九九次，「謝謝游院長提醒，讓我們有機會把台北市的Ｅ化政策再說一次」。

游錫堃則稱，沒看到QR Code，還說，我年紀較大，可能眼花，請大家幫忙看一看，裡面有嗎？內政部長徐國勇則為游背書說，巡邏箱的確是空的，QR Code是昨日一早才貼上去，「外界的批評對游不公平」。

游錫堃前天深夜在臉書上表示，報案後也問了筆錄，奇怪的是至今沒有下文。「大門口的巡邏箱，數年來是空的，十九日報案至今，它還是空的？」

管區台北市警局大安分局瑞安街派出所長洪長義昨早在游貼文下回覆，「本分局及派出所並未接獲您任何報案及製作相關筆錄。台北市巡邏箱已改電子掃描，所以舊的巡邏箱沒有在使用」。「您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊六號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽。本所並不知道您最近遭人恐嚇，這段時間同仁均有依規定巡簽，謝謝院長」。

台北市副市長黃珊珊指出，紙本巡邏單遇雨易潮濕破損，且使用大量紙張及每日人工換表等缺點，北市府在一○七年七月十二日即啟用巡邏箱電子化系統，目前全市一萬七千多個巡邏點都採QR Code的方式。

台北市長柯文哲也在臉書補上北市警察拍的宣傳巡邏箱Ｅ化微電影，還說「希望大家可以去看一看，也幫忙按個讚，給辛苦的波麗士們一個鼓勵」。

北市 黃珊珊 微電影

延伸閱讀

游錫堃遭恐嚇案 警署：處理不周將強化維安

寄信恐嚇游錫堃 88歲老翁PO傳票預告出庭：歡迎指教

影／游錫堃遭恐嚇怒批警無作為 徐國勇：2月底就抓到人

游錫堃恐嚇風波 徐國勇：不算破案、外界批游不公平

相關新聞

游錫堃遭恐嚇 怨警半月無下文

立法院長游錫堃前晚在臉書貼文，指收到署名「游貴湘」恐嚇信，報警沒有下文，警察也未到住處簽巡邏箱；警方說，上月查獲涉案的八旬游姓老翁，依恐嚇罪嫌函送，警政署、刑事局已向游錫堃辦公室說明，巡邏問題是因台北市警察局改採電子巡簽。

冷眼集／明批巡簽 劍指警界人事

從日前媒體報導台北市長柯文哲因為文山警分局合併案要卡警界人事，到立法院長游錫堃半夜發文，指責台北市警察沒到他家巡簽；熟悉警界人士指出，都是警界高階警官即將調動惹的禍。

游錫堃家門口有無巡簽 上演羅生門

警方有沒有用手機掃描QR Code，代替巡簽立法院長游錫堃家門口的巡邏箱，昨天成了各說各話的羅生門，實際狀況如何？讓人一頭霧水。

「未掌握游遭二度恐嚇」不算破案 徐國勇向游道歉

立法院長游錫堃指遭恐嚇，警方半個月不聞不問；警方表示，已將涉案的老翁依恐嚇罪嫌函送法辦，但內政部長徐國勇昨中午向游錫堃報告後表示，警方未掌握游曾遭二度恐嚇，現在還不算破案，內政部督導警政署，他為此事向游道歉。

寄信恐嚇游錫堃 88歲老翁PO傳票預告出庭：歡迎指教

立法院長游錫堃昨天在臉書發文，稱上月兩度收到署名「游貴湘」的人恐嚇，刑事局循線找到這名88歲的游姓老翁，因他設籍桃園全案...

游錫堃遭恐嚇風波 警政署：溝通不當深切檢討

立法院長游錫堃昨天深夜在臉書貼文，稱收到恐嚇信後報警「沒有下文」，警察也未到住處簽巡邏箱；警政署今天晚間發聲明，表示獲報...

游錫堃巡邏箱爭議 柯文哲酸：北市現在都Work Smart

立法院長游錫堃前天深夜在臉書發文，指遭恐嚇但報警沒下文，半個月來住家大門口的巡邏箱都是空的；對於警方稱現在都用手機掃描Q...

影／游錫堃遭恐嚇怒批警無作為 徐國勇：2月底就抓到人

立法院長游錫堃在臉書上發文指自己收到恐嚇信，家人的人身安全受到威脅，但家樓下的巡邏箱卻都沒有員警來巡邏，不過事後發現是烏...

游錫堃恐嚇風波 徐國勇：不算破案、外界批游不公平

立法院長游錫堃臉書貼文抱怨遭恐嚇，透過國會聯絡人通報警政單位，引發質疑甩官威。內政部長徐國勇今天下午表示，因警政署沒有告...

警方為游錫堃住家增設新掃描點 黃珊珊：取其一就好

立法院長游錫堃指稱上月遭到恐嚇，指自己報案已半個月，巡邏箱還是空的，沒有簽巡，質疑北市警方沒有加強巡邏保護，不過上午有員...

游錫堃被恐嚇案已偵破 徐國勇：應是聯繫不周到

立法院長游錫堃向警方報案遭人恐嚇，游錫堃懷疑警方沒有積極處理，家門外的警察巡邏箱是空的，內政部長徐國勇上午說，現在台北市巡邏箱都已電子化，今天若有時間，會再聯繫向游錫堃報告。對於游錫堃被恐嚇案，這很正常，他也常常被恐嚇，當立委、部長、發言人時都被恐嚇過。

電子巡簽 員警讚環保有效率、不怕雨淋

立法院長游錫堃抱怨住家外的警察巡邏箱是空的，沒有員警簽到。目前不少縣巿改採智慧巡邏箱，無紙化巡簽，減少紙張花費，也能落實簽巡，比過去手簽好處更多。

熱門新聞

抓到了！打蔡阿嘎黑衣人有人接應 2人落網帶回北投偵訊

攻擊畫面曝光／蔡阿嘎遇襲 歹徒奔跑竄巷弄至少4公里

持槌攻擊蔡阿嘎 2嫌身分曝光！

雙胞胎兄弟輪流上幼兒園 爸媽只繳1人註冊費挨告詐欺

被批沒巡邏 派出所回應了：游錫堃自己要求低調

徐國勇：暫時取消全國性酒測 停用酒測棒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。