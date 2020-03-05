立法院長遭恐嚇 桃園地檢署：已完成分案進行偵辦

立法院長游錫堃日前遭署名「游貴湘」的人兩度恐嚇，刑事局上個月21日循線找到設籍桃園的涉案游姓老榮民，並函送桃園地檢署，檢方今天表示，已收到相關卷證將進行後續偵辦。

桃園地方檢察署下午表示，已經收到案件的相關卷證並完成分案，將盡速進行後續的偵辦作業，目前尚未傳喚游姓老榮民。

游錫堃昨晚在臉書（Facebook）發文指出，上個月18日有一名為「游貴湘」的人，具名在臉書上公開對他及家人恐嚇，19日更收到署名「游貴湘」的恐嚇信。

游錫堃表示，信中提到「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」。

刑事局表示，在接獲警政署交辦偵處後，員警立即依循信封上寄件資料，在桃園查訪到88歲游姓老榮民，而游男也坦承犯案，並供稱是因為關心政治時事而提出看法，才會寄信要求游錫堃離台，以及在臉書發表偏激言論。

全案訊後，警方已在2日將游姓老榮民依涉嫌恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。