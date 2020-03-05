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游錫堃搞烏龍 批警沒簽巡邏箱

聯合晚報 / 記者廖炳棋李奕昕蔡佩芳邱瓊玉／台北報導
大安分局員警到立法院長游錫堃住家周邊巡邏掃碼簽到。 記者林澔一／攝影
大安分局員警到立法院長游錫堃住家周邊巡邏掃碼簽到。 記者林澔一／攝影

北警：去年起已改掃描QRcode

立法院長游錫堃昨晚在臉書批評台北市警察，他在2月接到恐嚇信，報案半個月下來，住家大門口的巡邏箱，卻是空的。台北市警界人士指出，北市從去年開始，已使用手機掃描QRcode代替傳統手簽巡邏箱，每天都有轄區警察巡邏掃碼。

台北市警界人士說，台北市從去年開始，使用手機掃描QRcode代替傳統手簽巡邏箱，游錫堃住家附近設有QRcode掃描處。

游錫堃上午得知警察巡邏箱制度改為掃手機QRcode，還貼出巡邏箱照片說，他年紀較大，可能眼花，請大家幫忙看一看，裡面有嗎？

立法院長游錫堃在臉書批警沒簽巡邏箱。 圖／翻攝游錫堃臉書
立法院長游錫堃在臉書批警沒簽巡邏箱。 圖／翻攝游錫堃臉書

游遭恐嚇報案 2天就逮到人

游錫堃報案遭人恐嚇，警政署19日受理，21日正式函文刑事局，當晚就追查到88歲住桃園的游姓老翁，他承認因關心政治，貼臉書及寄信給游錫堃，要求離台避免滅門血案。詢後依恐嚇罪嫌函送法辦，破案後已告知游辦公室。

游錫堃住家所轄大安警分局瑞安街派出所長洪長義，今天清晨7時許還在游錫堃臉書留言說，分局及派出所並未接獲報案。並說游當選院長後，保六總隊來聯絡游盼低調，所以改在游家旁另設新巡邏箱，同仁依規定掃描QRcode巡簽。

游錫堃上午表示，因為他現在是院長，幕僚透過管道去處理，警政署應該讓基層警員知道，從這點看出來，基層員警不知道。

游家旁巡邏點 已巡簽199次

台北巿副市長黃珊珊上午說，目前台北市包含立法院長游錫堃家在內，共有1萬7271個巡邏點，都採用QRcode方式巡簽，游錫堃家自2月1日上任至3月4日，共巡簽199次。

北市 恐嚇 警察 游錫堃 黃珊珊

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