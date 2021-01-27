體育健將鄭昭明堅持鍛鍊80餘載 推動橄欖球運動不遺餘力

我民國25年出生於台北，當時還是日本時代，今年民國110年實歲滿八十四歲，從小就喜愛運動。國小一開始念的是新莊的「小學校」，光復之後搬家到三重，先父是日本時代的台南高等工業學校第一屆畢業，成大化工系賴再得教授是他應用化學科的同班同學。因為先父生意上和迪化街有往來，就讓我以「寄戶口」的方式到永樂國小就讀，每天從三重走路過台北橋去上學，當時永樂國小有少棒隊，我從五年級開始就加入。初中考上市立大同中學初中部，那個時候我喜歡踢足球，大同中學初中部的足球選手到了高中部幾乎都會改打橄欖球，雖然我高中考進成功高中，仍繼續踢足球，有時也打棒球，因為很多大同高中的橄欖球隊成員是初中時一起踢足球的舊識，當時大同高中的橄欖球隊很強，他們在新公園(今228和平紀念公園)的操場練習，我時常加入他們的練習，就這樣開始玩起橄欖球。

民國47年我考進成功大學工業管理系，和吳伯雄先生同班。大一就同時加入足球和橄欖球校隊，有時棒球隊缺人會過去客串，也練過半年多的柔道，隨著名的柔道八段教練黃滄浪先生學習。其實我個人比較熱衷投入橄欖球，當時在橄欖球隊打的位置是Full back，後來打Stand off，練球時間是每天下午第七或第八節課後，我幾乎每天都去，成員們也都是自發性練球，每天來的人數不定，有時三、五個，有時十來個，由於橄欖球隊人比較少，我也拉了許多同學進球隊，例如曾去柔道隊拉了江謨丕先生過來參加成橄。那時成橄人不多又沒有教練，但有將近一半成員在建中時打過橄欖球，他們會帶動並教導初學的成員。

民國50年1月中華民國橄欖球協會舉辦的全國橄欖球錦標賽增設大專組，在台北比賽，我當時大三擔任隊長，共有六隊參加，我們獲得亞軍，具美國土木工程博士與國家文藝獎得主雙重身分的文學教授夏祖焯先生那年是水利系2年級，我也安排他上場比賽。賽後曾創下日本國家隊最年輕隊長紀錄、被日本人譽為「橄欖球天才」、橄欖球錦標賽裁判長-柯子彰先生還過來和我們合影。

成橄參加這次的全國橄欖球錦標賽，背後還有一段插曲。本來體育組以沒有經費為由拒絕讓我們參賽，身為隊長的我正苦惱之際，有一位老師自告奮勇帶我去向校長爭取，校長答應提供了20個人的台北到台南往返平快車票(平快車單趟也要九小時)，但是只有車票還缺其他經費，當時就央請和我熟識的翁燦南老師擔任領隊。翁燦南老師說：你們欠缺經費，不用擔心我的吃住，他就自己住在延平北路附近的小旅館-台南館。出發前他還主動帶著我到處去募款，記得福利社捐了200元、裁縫部和修鞋部各捐50元。因為經費不足，比賽期間的吃住我們必須由個人自己設法。打了三場球拿了亞軍回來，身為隊長的我覺得至少需要聚餐慰勞一下，就以結餘經費請大家到位於沙卡里巴、當時台南最有名的羊城油雞去吃了一餐。這是我記憶中大學四年唯一一次成大參加大專盃橄欖球賽。

110年元旦成橄隊慶，台北醫學大學OB來訪進行60歲以上OB友誼賽，背號15號(左二)的鄭昭明先生是場上最年長的球員。 攝影:Photosnail Lai

我大學畢業後工作過幾年，後來於民國62年成立貿易公司經營至今交棒給下一代，起初因為受過日本教育、會說日語，所以公司以日本貿易為主。忙的時候幾乎每個月都需要帶日本客戶到東南亞去銷售設備，也是秉持以前橄欖球給我在心志和體魄的磨練才可以堅持下來。

喜愛運動的我打高爾夫球已經打了近五十年，成大北區校友會高爾夫球隊是我在1989時召集組織的，並擔任總幹事。也曾到百齡球場參加過巨人橄欖球隊，巨人隊的創始人之一是高我兩屆大同中學的學長黃書珍先生(已故)。我大女兒國中的時候，大概四十年前，還曾和巨人隊一起到東海大學比賽。到現在我也還是每天維持運動，一天不動就不舒服，之前準備和北醫Over60校友友誼賽，我也每天練跑400公尺外加走路2公里儲備體力，雖然只下場一小段時間，如果有機會接到球我也一定往前衝。這幾年只要成橄有集會我一定出席，目的是為了帶動大家踴躍參加的風氣。今年我參加了成橄對北醫OB over 60的友誼賽，後續聽說還要組織Over 50的OB隊，我相當贊同。

假日的時候說沒有時間運動的人都是找藉口推託。教育孩子其中一個重要的環節就是要培養運動的習慣，這要從父母自身做起，我們以身作則，帶動起家庭中運動的風氣，下一代喜歡運動的話對他們的人生有好的影響，身為父母的我們也會蒙受其利。

民國50年1月中華民國橄欖球協會舉辦的全國橄欖球錦標賽，賽後裁判長柯子彰(後排左8)和成橄校友及球員合影。前排右1為本文作者鄭昭明。右2常崇敏(土木系4年級)。左1趙繼明(土木系)。左2麥松江(土木系，印尼僑生)。左3夏祖焯(水利系2年級)。左4楊捷三(Ｗing翼鋒，建中畢業)。左5江謨丕(機械系，柔道隊，基隆中學畢業)。左6許時雄(水利系)。後排左2吳振輝(工管系3年級)。左3陳俊一(土木系)。左5校友黃增冀(47年機械系畢業)。左6郭義弘(會統系4年級)。左7領隊翁燦南老師。左9校友游昇輝(47年機械系畢業，建橄隊長)。右2校友陳都(47年礦冶系畢業，成橄隊長，2015美國明尼蘇達大學傑出校友)。右3張吉雄(工管系3年級)。右4林保華(工管系4年級)。右側中排半蹲者吳勝進(土木系)。 照片出處:《成功大學橄欖球隊》邱漢生編纂，2012年12月出版。

作者:鄭昭明先生

簡歷:

民國51年成功大學工業管理系畢業

艾康企瑩公司創辦人

成功大學橄欖球隊資深OB

成功大學北區校友會高爾夫球隊創始人