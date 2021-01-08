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橄欖球／2021全國七人制賽事9日揭開序幕 各級隊伍南北兩地開戰

聯合新聞網 / 綜合報導
第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。 圖／中華橄協提供（Bill Huang 臉書）
第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。 圖／中華橄協提供（Bill Huang 臉書）

第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。

國中女子組1月9日首先開戰，由羅東東光國中、新北市三芝國中及台南市民德國中等三隊，在台北市百齡球場舉行；13日起國中男子組、高中男子組、大專杯及公開組將在台南永華橄欖球場舉行；而國小組的賽事，19日起會在台北舉行，為2021年的橄欖球比賽，揭開序幕。

國中女子組的賽事，去年由東光國中及民德國中並列冠軍，但三芝國中只以一球之差而飲恨；高中男子組的台南六信高中，在去年獲得了睽違多年的冠軍，此次身為地主球隊，必將為連霸之路奮戰。

經體育署的認同，此屆全國錦標賽第一次把7人制組賽事納為升學盃賽，讓7人制選手也能享有升學相關規定，是最大的提升；這也是繼2018年後再度來到台南進行全國賽事，，相信會是南部球友引頸期昐的一次盛會。

雖然近日天氣嚴寒，但中華民國橄欖球協會相信所有參賽選手仍會全力以赴，讓觀眾大飽眼福。此外台南市橄欖球委員會為了疫情，本次賽事除對所有參賽選手測量額温外，並要求選手在非賽事等待期間，必須配戴口罩；也要求所有進場觀賽的球友，遵守防疫規定，必須測量額温、配戴口罩進場，並實名制填寫個人資料。希望場內比賽的選手，參賽的觀眾、工作人員、及選手家長們，都能享受近百場免於疫情、免於擔心的精彩賽事。

第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。 圖／中華橄協提供（Bill Huang 臉書）
第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。 圖／中華橄協提供（Bill Huang 臉書）

第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。 圖／中華橄協提供（Bill Huang 臉書）
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第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。 圖／中華橄協提供（Bill Huang 臉書）
第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。 圖／中華橄協提供（Bill Huang 臉書）

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第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。 圖／中華橄協提供（Bill Huang 臉書）

第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。 圖／中華橄協提供（Bill Huang 臉書）
第75屆全國橄欖球錦標賽7人制組將於1月9日起，依序展開賽事。共有47隊參加，展開97場的比賽。 圖／中華橄協提供（Bill Huang 臉書）

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