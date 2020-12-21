誕生在橄欖球重鎮台南 40餘載錘煉一雙手工製橄欖球鞋的故事

橄欖球在台灣算是冷門的運動，但在橄欖球風氣盛行的台南市，有一家專門以手工製作橄欖球釘鞋等專業運動鞋的鞋廠，從民國70年代至今，持續製作堅固又耐用的橄欖球鞋，為橄欖球員們提供了最佳後盾。

今年71歲的莊同風先生在台南土生土長，國小畢業就到台南福元鞋廠開始學做鞋，主要做田徑釘鞋和橄欖球釘鞋，福元的運動鞋都以內銷為主。當年台灣做專業運動鞋款的廠商不多，除了台南福元，台北也有一家勝利鞋廠。莊先生學了3年4個月升為師傅，又繼續做了4、5年，在29歲時（民國67年左右）創業，成立勝進品牌，至今已經40餘年。當時製作的鞋款有棒球鞋、橄欖球鞋、足球鞋、田徑鞋等。那時候進口的運動鞋很少，加上棒球和橄欖球運動風氣相當興盛，勝進的生意很好，還請了5、6個師傅，有的負責鞋底縫合有的負責鞋面縫製。原本是裁縫師傅的莊太太也一路跟著莊先生成為製鞋好手。

民國65年至80年，台南市橄欖球隊在台灣區運動會取得16連霸的輝煌成績，帶動了台南市各級學校的橄欖球風氣，勝進一個月最多曾生產500多雙橄欖球鞋，尤其是學期剛開始，正值招收新生入隊，會有比較多訂單。

當年最常見的是各隊教練會把全隊的鞋碼尺寸都量好，到勝進來批量訂做。如果是台南市的學校莊先生則常親自到學校去直接套量。勝進的鞋也會陳列在各大體育用品社販售。橄欖球在民國54年被指定為陸軍的軍種球，列入國軍運動會以及民國65年起舉辦的國軍中正盃球類錦標賽，各軍團乃至海軍陸戰隊、金防部等都有橄欖球隊，也會到勝進來訂做球鞋，銷路遍集全台。

莊同風製作的橄欖球鞋堅固耐用，不管是前鋒或後衛，正集團或亂集團、閃躲、踢球、拓克路（Tackle，擒抱），都需要一雙品質值得信賴的釘鞋。 作者提供

橄欖球鞋大都是鋁釘，還有分高筒、半高筒和一般筒三種鞋筒高度。當年鞋面材料大多採用全牛皮純手工製作，目前的進口鞋因為價格因素鮮少採用全牛皮，全牛皮唯一缺點是會吸水，下雨天吸水之後鞋子會比較重。勝進的鞋底委託廠商開模之後採塑膠射出成形，每一個尺碼需要一套模具。鞋底和鞋面之間則是要用不同尺碼的鞋模繃緊之後手工縫製並上膠固定，勝進的鞋模是以台灣人的腳型為主，有時候同一尺碼還有寬窄不同的鞋模。鞋底的鋁釘也是勝進出資開模委託廠商製作。

在勝進的全盛時期，一度曾有外國客戶想來訂貨，但是莊先生因為考慮訂單數量過於龐大，需要大額投資設備而沒有承接。還有一次某國際廠牌的鞋底物料流出，莊先生一時不察，使用了部分有商標的鞋底，遭到該廠牌追究登報道歉。結果登報之後隔天，許多品牌紛紛和莊先生接觸，想和勝進合作，個性保守的莊先生也一一婉拒。

民國70到80年代，常有橄欖球賽在台南市舉行，莊先生也喜歡看球，一方面是喜歡這種刺激的運動，另一方面也享受球員穿著自己做的鞋在球場上拼鬥的成就感。

從10年前開始各大國外品牌以時髦亮麗的鞋款設計和大量生產的優勢陸續進到台灣，勝進的生意遂逐漸減少。921大地震時，台中製作鞋底廠商的工廠受災，許多模具損壞，加上其他廠商陸續外移大陸，勝進出資的模具也散失不存，影響了後續的供料。現在除了承接少量訂製棒球鞋、橄欖球鞋，有些選手也會拿進口的棒球鞋或是橄欖球鞋來給莊先生修理。例如吳復連、郭泰源、林百亨等著名棒球選手也曾是勝進的常客。

目前莊同風仍留存數百件鞋模，見證了當年橄欖球風氣的盛行。 作者提供

走過40餘年的製鞋歲月，從台南橄欖球的全盛時期到國際廠牌大量生產的專業球鞋普及化，球鞋的選擇變多了，但是這幾年莊先生經過學校橄欖球場時留意到練習人數有減少的趨勢。雖然原物料供應以及體力限制，莊先生無法像以前一樣大量供應橄欖球鞋，技術也無人傳承，但是一步一腳印，莊先生陪同當年在橄欖球場上奔跑的眾多年輕人走過難忘的青春歲月。

勝進鞋店／莊同風：(06)2286160 台南市開山路84巷46號