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橄欖球／全國7人制錦標賽 玄奘大學初次組隊奪大專組冠軍

聯合新聞網 / 綜合報導
玄奘大學處女秀奪大專組冠軍。 擷圖玄奘大學臉書粉專
玄奘大學處女秀奪大專組冠軍。 擷圖玄奘大學臉書粉專

第75屆全國橄欖球7人制錦標賽於13日完成全部賽事。此次賽事因天候關係，也基於安全考量，取消了國小組的賽事。但由國中至公開組共5級40隊的全國橄欖球7人制錦標賽，舉辦了將近100場的賽事。其中不乏傳統強隊的精彩對決；也不乏新進球隊一鳴驚人，新竹玄奘大學初次組隊參賽，即勇奪大專組冠軍。所有參賽選手展現出一場場安全競技，並令觀眾大飽眼福。

明年一月在台南舉行的全國錦標賽7人制比賽，勢必會是一場場好球。

此次賽事賴茂民球友特別捐贈電子計分板一座，協會也表達感謝之意。

各組冠軍如下：

國中組冠軍：台北南門國中

國女帶式冠軍：羅東東光國中及台南民德國中並列

高中組冠軍：台南六信高中

大專組冠軍：新竹玄奘大學

公開組冠軍：台北市立大學

次賽事賴茂民球友特別捐贈電子計分板一座，協會也表達感謝之意。 中華橄欖球協會提供醒(Bill Huang 臉書)
次賽事賴茂民球友特別捐贈電子計分板一座，協會也表達感謝之意。 中華橄欖球協會提供醒(Bill Huang 臉書)

中華橄欖球協會提供醒(Bill Huang 臉書)
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中華橄欖球協會提供醒(Bill Huang 臉書)
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