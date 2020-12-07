橄欖球／年終最後賽事 各級選手橄動獻技

第75屆全國橄欖球7人制錦標賽將於12月10日正式開踢！

原定4月舉辦的全國橄欖球7人制錦標賽，礙於今年疫情關係，賽事一度延至5月，卻又因疫情加重，不得不繼續延後。直至近日，台灣防疫成果顯著，心繫選手培育的中華民國橄欖球協會，仍決定舉辦此屆全國7人制錦標賽。雖然近日疫情似有升温現象，但主辦單位仍頂著疫情的壓力，爭取讓各級年輕選手能上場獻技，以期不白費過去一整年來的努力，能站上賽場爭取屬於自己的榮耀！

對於賽事的防疫安排，中華民國橄欖球協會將會依最新防疫規定管制比賽場地，僅開放賽事相關人員進出，並做好體溫控管等相關防疫措施。因比賽場地位於台北士林百齡橋球場，屬開放空間，看台區與周遭空間無法封鎖，主辦單位呼籲前來觀賽的民眾，在享受比賽的同時，也要自行保持社交距離，並配戴口罩，做好個人防疫工作。祕書長白維文表示，其實最好的觀賽地點是在家裡，協會特別安排直播，讓民眾可以安心在家，為這群優秀的球員加油！

橫跨國小組到公開組共7級48隊的全國橄欖球7人制錦標賽，將舉辦長達4天的賽事，不少傳統強隊也不畏疫情踴躍參賽，將出現不少精彩對決。中華民國橄欖球協會希望能在保護選手為最優先的前提下，舉辦一場場讓選手安全競技、觀眾大飽眼福的賽事。

橄欖球協會年終最後賽事，各級選手橄動獻技。 中華橄欖球協會提供

橄欖球協會年終最後賽事，各級選手橄動獻技。 中華橄欖球協會提供