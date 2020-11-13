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橄欖球聯賽高中組14日決賽 竹圍對決建中爭冠

聯合新聞網 / 綜合報導
109年全國各級橄欖球聯賽高中組決賽將於14日進行。 圖／中華橄球協會提供
109年全國各級橄欖球聯賽高中組決賽將於14日進行。 圖／中華橄球協會提供

109年全國各級橄欖球聯賽已於10月下旬熱血開打,將於11月14日在台北市三腳渡百齡橄欖球場進行高中組最後的決賽，由竹圍高中對決建國中學，爭奪本次聯賽冠軍；季軍戰則由長榮中學出戰六信高中。

事實上高中組的四隊實力接近，竹圍高中前次對戰建國中學僅以一分險勝，冠軍戰又狹路相逢，建中肯定會全力雪恥重現「黑衫軍」威名，而竹圍則希望能複製勝利一舉奪冠。

而要爭奪季軍的六信高中與長榮中學，兩軍前次在台南橄欖球場交手戰成平手，這回就一定要分出勝負了，儘管無緣爭冠，但攸關面子之爭仍會精銳盡出，勢必精彩可期。

值得一提的是2020年U19亞青代表隊，及2021年亞洲盃代表隊選手選拔，將以打進決賽的四隊球員為主，賽後由選訓委員選出代表隊的大名單。

傳統名校「黑衫軍」建中前次與竹圍交手以1分之差落敗，冠軍戰肯定會全力雪恥。 圖／中華橄球協會提供
傳統名校「黑衫軍」建中前次與竹圍交手以1分之差落敗，冠軍戰肯定會全力雪恥。 圖／中華橄球協會提供

此外公開組賽事也持續熱戰，將由建中校友與達文師(文化/師大聯隊)，及猴王(在台外籍人士)與台體隆(台體/基隆市聯隊)在高中組決賽後接替開踢。本年度各級聯賽橫跨了南北兩地，為全國球迷帶來為期1個月的精采賽事！

中華民國橄欖球協會為全球橄欖球界帶來希望與典範，先在今年7月，成功舉辦亞洲第一場復辦的橄欖球賽事，在10月下旬至11月期間，又在南北兩地舉辦全國聯賽，這除了仰賴我國全體上下的完整的防疫工程外，在賽事期間會場的防疫工作也是小心謹慎，為參與賽事的相關人員提供最安心與安全的環境。秘書長白維文表示，將會延續這樣的規格與經驗，舉辦未來全國的各項賽事，嚴格守護與賽人員的健康。

橄欖球 橄欖球協會

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