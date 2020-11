全大運110年移師台南 首納橄欖球

全國大專校院運動會昨天在高雄閉幕,明年將移師台南,執行委員會今天在主辦的成功大學揭牌,比賽項目將從17項增為18項,首度納入橄欖球。

成功大學主辦110年全國大專校院運動會,全大運執行委員會今天在成大光復校區雲平大樓揭牌。成大校長蘇慧貞表示,這是成大40年來首度主辦全大運,成大將以智慧熱情廣泛聯結各界,結合科技創新,讓全大運呈現不一樣的文化面向。

110年全大運執行委員會執行長、成大副校長吳誠文說,成大將把科技元素帶進全大運,結合AI與5G提供嶄新的競賽直播服務及城市行銷體驗,且推出競速無人機、智慧場館、網路直播賽事等亮點,帶動未來運動產業發展。

成大預定於民國110年5月14日至18日主辦全國大專校院運動會,以SPORTS for ALL ZEAL for FUTURE為精神標語,強調全民參與及智慧熱情,邁向未來運動。

110年全大運比賽項目共18項,除了田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、舉重、射擊、拳擊、空手道、軟式網球、角力、木球等17項,將首度納入橄欖球。成大希望明年全大運帶動台南的運動風潮。