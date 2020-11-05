全大運110年移師台南 首納橄欖球

全國大專校院運動會昨天在高雄閉幕，明年將移師台南，執行委員會今天在主辦的成功大學揭牌，比賽項目將從17項增為18項，首度納入橄欖球。

成功大學主辦110年全國大專校院運動會，全大運執行委員會今天在成大光復校區雲平大樓揭牌。成大校長蘇慧貞表示，這是成大40年來首度主辦全大運，成大將以智慧熱情廣泛聯結各界，結合科技創新，讓全大運呈現不一樣的文化面向。

110年全大運執行委員會執行長、成大副校長吳誠文說，成大將把科技元素帶進全大運，結合AI與5G提供嶄新的競賽直播服務及城市行銷體驗，且推出競速無人機、智慧場館、網路直播賽事等亮點，帶動未來運動產業發展。

成大預定於民國110年5月14日至18日主辦全國大專校院運動會，以SPORTS for ALL ZEAL for FUTURE為精神標語，強調全民參與及智慧熱情，邁向未來運動。

110年全大運比賽項目共18項，除了田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、舉重、射擊、拳擊、空手道、軟式網球、角力、木球等17項，將首度納入橄欖球。成大希望明年全大運帶動台南的運動風潮。