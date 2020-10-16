109年全國各級橄欖球聯賽將於10月下旬熱血開打！高中組有5隊，由竹圍高中與長榮中學，先於10月23日在台南市立橄欖球場揭開序幕；社會組有5隊，由北市大與達文師(文化/師大聯隊)，及建中校友與台體隆(台體/基隆市聯隊)，於10月31日在台北市百齡橄欖球場接替開踢；國中組南門國中與正德國中等7隊，則於11月3日壓軸登場。各級聯賽將橫跨南北兩地，為全國球迷帶來為期1個月的精采賽事！

不同於其他兩組，高中組將賽事分別於台南市立橄欖球場及台北市百齡球場進行，其目的在於讓每個球隊都有一次到異地比賽的機會。社會組賽制採週末賽制，將賽期拉長至1個月，不僅讓選手能充分休息，更讓球迷得以在假日時間觀賽。這兩組賽事成績更將作為2020年U19亞青代表隊及2021年亞洲盃代表隊選手選拔參考賽事。國中組則舉辦兩種不同賽制，15人制與10人制，讓球迷得以欣賞賽制不同的精彩之處，大飽眼福。

主辦單位中華民國橄欖球協會，在今年7月成功舉辦亞洲第一場復辦的橄欖球賽事，為全球橄欖球界帶來希望與典範，除了仰賴我國全體上下的防疫工程，在賽事期間會場的防疫工作也更是滴水不漏，為參與賽事的相關人員提供最安心與安全的環境，秘書長白維文表示，將會延續這樣的規格與經驗，舉辦這屆的全國各級聯賽，嚴格守護與賽人員的健康。

全國各級橄欖球聯賽，為期一個月南北熱血開打。 中華橄欖球協會提供

全國各級橄欖球聯賽，為期一個月南北熱血開打。 中華橄欖球協會提供

全國各級橄欖球聯賽，為期一個月南北熱血開打。 中華橄欖球協會提供