橄欖球啟發 他從賽場上學管理

從橄欖球獲得啟發，目前擔任面板大廠群創光電廠長的科技人林陽豐，小時候熱愛球類運動，在進成大時一頭栽進橄欖球世界，學習到這項運動中「挑戰」、「訓練」、「互信」、「團隊默契」四Ｃ領導者精神，將對的人放在對的位置，成功達成各項任務。

林陽豐表示，球類對他人生旅程的影響非常大，尤其是大學時期的橄欖球運動。出生於宜蘭的他，年少時曾參加排球及足球校隊，藉著四處比賽，培養自己現在勇於挑戰新事物與環境的個性。

林陽豐進入成大初次接觸橄欖球的印象，是「系腳」學長們像瘋了一樣狂敲宿舍房門叫新生起床「練球！練球！」感受這項運動具有這麼大魅力。他看到一群執著的學長們，遵循熟練的訓練方法，自主地提升個人及團體戰力。還有另一個特色是紀律的要求，除了打球以外也培養對人、事、物的尊重。

橄欖球讓林陽豐了解，一個好的教練或組織領導者，需要觀察每個人的能力與潛力，分派最適合的位置，從選、訓、用才充分發揮，成功機會才可提升。

林陽豐指出各個位置的分工如同公司組織一樣，雖各司其職但比賽場上變化多端，團隊協同作戰，才可發揮整體戰力。