將對的人放置對的位置 橄欖球啟發群創光電林陽豐廠長

球類對我人生旅程的影響非常大,尤其是大學時期的橄欖球運動(RUGBY Team)!

從年少時期,我就是班上最熱愛運動的那種小孩,曾經參加排球及足球學校代表隊,記得小時候學期成績單老師評語總寫著「好動」,一度懷疑自己是過動兒。出生於宜蘭山上的我,因家裡務農,經濟並不富裕,難有機會踏出家鄉。

自從參加學校代表隊,藉著四處比賽讓我擁有比同年齡的小孩可見見世面的機會;印象最深刻是國小六年級時參加屏東主辦的永信盃全國排球錦標賽,也培養現在的我勇於挑戰新事物與環境的個性(Challenge )。

民國74年順利進入成功大學冶金及材料工程系就讀,新生入住光復二舍。幾乎每天清晨,76級「系腳」學長們,狂敲宿舍房門叫新生起床「練球!練球!」。當時百思不得其解,橄欖球有這麼大魅力嗎? 「瘋仔嗎?」(最後解讀成:執著Persistence),這是我初次接觸橄欖球運動的印象。

後來陸續參加球隊(系、校隊)的訓練及比賽,才漸漸了解一顆不規則彈跳的橄欖球奧妙之處,這也帶給我這一生與它密切的關係。包括獲取碩士、博士學位的論文題目也都與它有關係。這個橄球也凝聚著成大橄欖球人,在學校或職場的表現、執著態度及不輕言放棄。無論是成橄或各系隊校友到現在依舊以它為中心連接著各世代的學長姐弟妹們的情感。

橄欖球應該是最多球員參與的球賽,場上比賽人數高達33員,身體接觸多、體能消耗大、技巧性高等。加入成橄後,雖然教練邱老師OB因公事繁忙,有時不克前來指導,但是我看到的是一群執著的學長們,遵循成熟的訓練方法論,從熱身、體能、基本動作及團隊暗號練習等(Coaching),皆有一套訓練SOP。自動自發地提升個人及團體戰力。

成橄大家庭另一個特色是紀律的要求;印象非常深刻的一個例子:有一次結束練球時的Circle,全員必須腳併腳、橄欖球為圓心、隊員必須排成正圓、握力50,有一次一位隊員穿著脫鞋參加, 即被請出隊伍外。這才感覺到這個Team與眾不同,除了打球以外更可培養對人、事、物的尊重。

橄欖球運動,15個位置都有技術專長,前鋒條件壯碩與份量,而後衛必須敏捷與速度,但最重要是對玩這顆球的熱誠(Passion)。而一個好的教練或組織領導者,需要觀察每個人的能力與潛力,分派他最適合的位置,從選、訓、用才充分發揮至「將對的人放置對的位置」,成功機會才可提升。

前鋒、後衛及後勤組等的分工如同公司的設、購、產、銷組織一樣,雖然各司其職但比賽場上變化多端 (球場、商場如戰場),團隊互相Cover與協同作戰(Team-work),才可發揮整體戰力。並且在一次次的訓練中,培養及建立隊友間互信(Confidence)的基礎及更深的團隊默契(Consensus),進而達到最終目標。

這些從橄欖球啟發的團隊合作精神,在職業生涯中皆可靈活運用;特別在任職於奇美電子與群創光電18年間,於產能擴張階段,籌建新廠高壓力的環境下經歷無數次的建廠(start-up)、設備移入(move-in)、調整機台(set-up)、量產(MP)等的任務,秉持橄欖球團隊給我的啟發,順利達成任務。也期勉後生晚輩能參與這個運動,一起分享成果與成長,期盼成為4C領導者。

這顆維繫成大在校生與OB間的橄欖球,正持續不規則地往前滾動, 期盼在產(業界)、官(全國橄協)、學(成功大學)的持續支持下,延續這個「好」的傳統,繼續培育人才為社會所用,傳承下去。 All for one,One for all!成橄!加油!

當年林陽豐比賽報導。 中華橄協提供

作者簡介:

林陽豐

學歷:

成功大學礦冶及材料工程學系學士畢1985~1989

成功大學礦冶及材料工程研究所碩士畢1989~1991

成功大學礦冶及材料工程研究所博士畢1991~1995

經歷:

威致鋼鐵 1997~1998總經理室(高級工程師)

合晶光電 1998~1999生產技術處(高級工程師)

和鑫光電 1999~2002 技術開發部經理

和鑫光電 1999/10~2000/7:日本IBM LCD/CF技轉專案負責人

和鑫光電 2000~2002年間擔任技術開發部經理

奇美電子/TFT第二總廠/CF製造三廠2002~2007廠長

奇美電子/TFT第二總廠/ARRAY製造三廠2007~2008廠長

奇美電子/TFT第一總/2008~2009 MF資深廠長

奇美電子/TFT第四總廠/2009~20011總廠長

群創光電/TFT第五總廠/2011~2016 F8A總廠長

群創光電/TFT第五總廠2016~now F8A&B總廠長