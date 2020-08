那年炸彈襲擊的生死與共 銅猴子餐廳創辦人橄欖球回憶

當我還是個男孩的時候,我長得很高大,而且喜歡玩衝撞的遊戲,所以我的夢想就是當一個美式足球員。當我和家人從美國威斯康辛州的一個小鎮,搬到一個既令人興奮又國際化的都市香港時,橄欖球是最接近美式足球的運動,因此我嘗試了一下後並且深深的愛上橄欖球運動。那時候我代表香港國際學校(HKIS),現在是Kowloon RFC打球。

此外,1975年我還居住在香港的期間,我第一次代表香港國際學校來台灣和台北美國學校打球。台灣是一個陌生而充滿異國情調的地方,有龐大的美軍駐守,還有強烈的台灣和中國文化,以及廉價的書籍和黑膠唱片。這與我在威斯康辛州的老家和我在香港的新家完全不同。在香港的那幾年,我再次來到台北美國學校比賽,除此之外,我也常常到台灣旅行。

當我在費城的天普大學(Temple University)和Blackthorn RFC打橄欖球,並有機會在國外度過一年時,我自然會選擇台灣。那時是1979年,我第一次和巨人隊一起打。我不確定我是不是是第一個與巨人隊一起打的老外,但是我當時肯定是唯一的白人。我的老朋友林嘉生(Carlson Lin)是會長,對我這個中文不好的男孩一直很友善。

但是在那年的巨人年度晚宴上,Carlson向我介紹了一個我從未見過的「巨人」!我聽不懂Carlson用中文對我說什麼,所以還是請Carlson用英文翻譯給我聽:

『這個「巨人」是我們巨人隊喝啤酒的冠軍。』

「……然後你就是挑戰者!」 大勢不妙了!

當「巨人」決心保留自己冠軍頭銜,我也不想丟臉,所以想像一下當晚餐和「乾杯」結束後我還能站著時給足了我的驕傲也同時鬆了一口氣。但隨後他抱我說:「你要和我一起回家!」我們抵達時,他的妻子,他的孩子和他的母親都睡著了,但是在台灣的「大男人主義」時代,他喚醒了所有人,並命令他的妻子為我們做一頓晚餐。晚餐準備好之後,他的全家人等著我這個雙眼模糊的外國人開動。不幸的是,我看了一眼可口的飯菜,馬上衝上洗手間,肚子裡的東西全吐出來。現在已經確定我這個挑戰者失敗了,而他仍然是冠軍,他憐憫我並建議我改天來吃飯。

那年另一場值得注意的橄欖球災難是中華民國橄欖球協會,組織了一次國際U20比賽,美國剛剛取消承認台灣,但是因為政治因素橄欖球協會渴望讓美國參加比賽。因為我當時是在台灣唯一的美國人打橄欖球,他們要求我組隊。隨著同年美國軍隊的撤離,TAS的學生人數不再足夠組成一支球隊,但我們不知何故將15名TAS學生聚集在一起,組成了一支破爛的美國隊,我們當中只有兩名打過橄欖球對抗東加國家U20代表隊。幸運的是,我已經不記得分數。

大學畢業後,我回到香港,在工作中往返香港和台灣度過了80年代,並繼續在香港和Kowloon RFC打球,在台灣偶爾和巨人隊打。當時,台灣仍是亞洲橄欖球強國,與韓國爭奪亞洲第二名,僅次於日本。但是由於許多原因,台灣開始落後於其他國家,與此同時,我進入了一個新的階段,肩負著新家庭和新事業的責任。我找不到橄欖球的時間了,所以休息了一會兒,偶爾和三菱隊玩碰球。

1997年,我看到一本雜誌文章介紹台北黑猩猩隊,這是幾年前由Best Wu (吳鄭明)和法國外籍人士建立的。雖然那時我已經年齡不小而且中年發福,但我還是決定重新開始打球並且重新發現了我對橄欖球的熱愛,也找到了一群愛護台灣的外國人也把黑猩猩隊當作是家人。

2002年10月2日,黑猩猩隊在巴厘島Bali Tens 比賽時承受恐怖分子炸彈襲擊,炸死了我們的5名成員以及ISCI,Singapore Cricket Club和Hong Kong Football Club的橄欖球兄弟。從可怕的經歷中很有可能有打散黑猩猩隊,然而我們變得更加強大,並誕生了我們團隊的座右銘「Live It」。

在2008年,我因為受傷再也無法打球,但我仍然和黑猩猩隊一起「Live it」,慢慢地,謙卑地引導和傳授年齡智慧給會員不論老少的,並且絕對不像一些不道德的會長所聲稱的那樣,充當幕後鐵腕拳頭獨裁者。

台北國際橄欖球黑猩猩隊Baboons,、女生Babeboons、35歲以上Silverbacks、以及現在的兒童橄欖球隊有30多個國籍,年齡和任何等級的男女老少們。我們每天都為我們的隊友和我們喜歡的台灣,以及喜愛的橄欖球充滿感恩。

作者簡介:

Peter Chworowsky(彼得.喬沃斯基)

畢業於香港國際學校及天普大學,目前是HMI集團的董事總經理,也是知名的運動餐廳銅猴子的共同創辦人。過去曾參加香港的九龍橄欖球隊、費城的黑刺橄欖球隊、密爾瓦基野蠻人、台北巨人橄欖球隊,目前則是台北國際黑猩猩橄欖球俱樂部的總監。

Graduated from Hong Kong International School and Temple University. Currently Managing Director of HMI Group, and international trading company. Co-founder of The Brass Monkey restaurant and sports bar. Past member of Kowloon RFC (Hong Kong), Blackthorn RFC (Philadelphia, PA), Milwaukee Barbarians (Milwaukee, Wisconsin), Taipei Giants RFC, and currently Director of Rugby for Taipei International Baboons Rugby Club.