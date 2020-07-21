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安全考量 女子橄欖球將成全球第一個禁止變性運動員項目

聯合新聞網 / 綜合報導
國際橄欖球總會將過禁止變性運動員參加女子比賽。 路透
國際橄欖球總會將過禁止變性運動員參加女子比賽。 路透

據英國BBC報導，世界橄欖球總會將於今年11月理事會上，表決通過基於安全理由，所有女子橄欖球比賽，全面禁止變性運動員參賽，這是全球首個禁止變性運動員的國際運動總會。

變性運動員一直是國際間受到重視的議題，因男性透過變性手術成為女性之後參加女子運動項目，被外界視為更具有優勢；不過，根據際奧會規定，已經認可變性運動員可以參加奧運，其中女性變男性不設限，但自男性變為女性，參加女子項目的條件為：

．須宣告性別為女性，至少4年內不可再改變。

．參加首場競賽前12個月，以及以女性身分參賽期間，血清中的睪固酮含量都須低於10nmol/L。

．若檢驗結果不符，以女性參賽的資格將中止12個月。

最著名變性運動員代表為南非選手賽蔓雅（Caster Semenya），曾獲兩屆奧運田徑女子800公尺金牌(2012、2016)。

但橄欖球總會經過不少學者研究過後指出，「跨性別運動員接觸女性橄欖球時，這將帶來明顯的安全風險。」因此確定排除變性運動員參加女子橄欖球比賽。

國際奧會已列入7人制橄欖球為東京奧運正式項目，其中設有女子組比賽，因此這是否會與國際奧會規定相衝突，國際橄欖球總會目前並未提及。

橄欖球 橄欖球協會

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