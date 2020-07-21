傳承橄欖球奉獻精神 張聰本開創事業一片天

和橄欖球的緣份，從我讀彰化縣員林國中的時候就開始。員林國中是個鄉鎮國中，可是當時學校卻有橄欖球隊。當時年輕的我，看著學校橄欖球員們在球場上操練，混身泥沙、汗流浹背，整個團隊充滿士氣地不斷的爭球、往後傳球，向前推進，使一向熱愛運動的我，非常羨慕他們。但是，當時因為升學主義掛帥，家中務農窮困，因兄長反對而未能加入自己喜歡的社團。後來考上成大，發現成大有橄欖球隊，就主動去報名參加，希望透過橄欖球的鍛煉讓自己更有陽剛之氣，現在回想起來，出於自身的積極性，這就是3BASIC裡面的Be hungry吧？

在球隊大一、大二時，印象很深的是球隊很多畢業的OB（Old Boy，校友），常常抽空回來指導、關心我們在校生，OB們以身作則（Be an example）對球隊真誠無私的付出，深深地影響了我。民國76年大專盃橄欖球賽，發生隊長劉俊寬比賽時受傷過世的意外，多人因故退出，球隊氣氛低迷，又沒有專任教練。當時在高雄機場當兵的我，因職務上可以排班，所以馬上效法OB們關懷球隊的精神，每星期排出幾天休假時間，從高雄坐火車回學校指導學弟們練球。

記得當時球隊僅存人數少，高年級學長在球場上不時以Calling來鼓舞士氣的場景仍歷歷在目。從OB們對球隊的要求、關心和傳承，球場上高年級帶領鼓舞士氣的Calling，可以連結到職場上組織裡的領導哲學，那就是真誠關懷則建立信任、鼓舞與投入則團隊全力以赴。學長學弟團結一致，就是重視彼此身為隊友的承諾（Commitment），共同努力奮鬥。

橄欖球界有一句名言：One for all, all for one，其精神就是勉勵大家犧牲奉獻、互相支援。在職場上也一樣，組織或公司難免遇到低潮，這個時候就需要激發整個團隊充滿必勝的企圖心（Ambition），透過提振士氣鼓勵大家積極面對困難與挑戰，不到最後一刻絕不放棄。記得我擔任康是美總經理時，有一年接近年底時業績還未能達成目標，同事們想盡各種辦法宣傳促銷希望能夠衝業績，其中一項活動是在人潮多的地點遊行、發傳單。當時我也到門市現場（Be there）跟著同事一起遊街發傳單，希望鼓舞大家的士氣，這個行動其實就像是球場上的Calling一樣，使整個團隊更起勁，更士氣高昂的全力以赴達成目標。

張聰本（後排右一）當兵時回球隊指導學弟練球合影。 張聰本提供

在球隊裡另外一個體會和學習，是來自當時的邱漢生教練。邱老師總是能夠發掘出每位球員的優點、強項，安排每一個人到合適的打球位置，幫他排除干擾，讓每個人都能發揮最大的潛能，產出一加一大於二的全隊最佳綜合表現（Synergy）。這個學習運用到職場上，就是要提醒自己和主管要像一位好教練一樣，必須能夠多看每一個人的優點和長處，而不是盯著夥伴的缺點和短處看，要讓夥伴善用強項，充分發揮潛能，使團隊能有最佳績效表現。此外，邱老師也不斷耳提提命必須正直（Integrity），不允許做出任何危險或踰矩的動作。

剛進球隊首先要求我們練的一定是單調的基本動作，雖然練習單調乏味，但是練久了在球場上自然就會演變成扎實的臨場表現。帶領企業團隊也時一樣，基本功一定要練好。人才與能力發展領域裡有所謂「一二七原則」，人的能力有10%是經由培訓而來，20%是向其他人學習而來，70%是直接從自身實作的經歷而來，回想起當年在球隊裡的種種練習內容和學習型態，和這個原則不謀而合。

10%的培訓就是基本動作的練習，20%是向學長學弟們學習得來，最後剩餘的70%則是有賴每週我們到球場和OB們友誼賽，從實戰中一點一滴慢慢累積。有關學習自其他人的20%，我有一個親身的學習經歷，在統一藥品時，面膜是明星商品之一，一般是女性才貼面膜，但是為了要開拓男性面膜市場，有一位總經理就在記者會時貼上面膜，成功吸引了目光搶佔新聞版面達到很好的宣傳效果。

四年的橄欖球生涯，從教練、學長和OB身上學到對團隊要真誠關懷、鼓舞和參與，領悟到適才適用的選才要領，以及球隊裡的種種練習內容和學習型態的潛移默化，對我在後續的職場發展提供了關鍵性的影響。

張聰本近照。 張聰本提供

作者張聰本簡介

經歷：

統一超商(7-11) 商品經理

統一企業純喫茶/茶裏王品牌經理

統一藥品總經理

統一生活(康是美)總經理

統一超商總經理室經營顧問(現職)

學歷：

國立成功大學都市計畫系學士(1986年畢業)

國立台灣大學國際企業iMBA碩士

國立政治大產業組企管博士班(DBA)研究生