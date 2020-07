傳承橄欖球奉獻精神 張聰本開創事業一片天

和橄欖球的緣份,從我讀彰化縣員林國中的時候就開始。員林國中是個鄉鎮國中,可是當時學校卻有橄欖球隊。當時年輕的我,看著學校橄欖球員們在球場上操練,混身泥沙、汗流浹背,整個團隊充滿士氣地不斷的爭球、往後傳球,向前推進,使一向熱愛運動的我,非常羨慕他們。但是,當時因為升學主義掛帥,家中務農窮困,因兄長反對而未能加入自己喜歡的社團。後來考上成大,發現成大有橄欖球隊,就主動去報名參加,希望透過橄欖球的鍛煉讓自己更有陽剛之氣,現在回想起來,出於自身的積極性,這就是3BASIC裡面的Be hungry吧?

在球隊大一、大二時,印象很深的是球隊很多畢業的OB(Old Boy,校友),常常抽空回來指導、關心我們在校生,OB們以身作則(Be an example)對球隊真誠無私的付出,深深地影響了我。民國76年大專盃橄欖球賽,發生隊長劉俊寬比賽時受傷過世的意外,多人因故退出,球隊氣氛低迷,又沒有專任教練。當時在高雄機場當兵的我,因職務上可以排班,所以馬上效法OB們關懷球隊的精神,每星期排出幾天休假時間,從高雄坐火車回學校指導學弟們練球。

記得當時球隊僅存人數少,高年級學長在球場上不時以Calling來鼓舞士氣的場景仍歷歷在目。從OB們對球隊的要求、關心和傳承,球場上高年級帶領鼓舞士氣的Calling,可以連結到職場上組織裡的領導哲學,那就是真誠關懷則建立信任、鼓舞與投入則團隊全力以赴。學長學弟團結一致,就是重視彼此身為隊友的承諾(Commitment),共同努力奮鬥。

橄欖球界有一句名言:One for all, all for one,其精神就是勉勵大家犧牲奉獻、互相支援。在職場上也一樣,組織或公司難免遇到低潮,這個時候就需要激發整個團隊充滿必勝的企圖心(Ambition),透過提振士氣鼓勵大家積極面對困難與挑戰,不到最後一刻絕不放棄。記得我擔任康是美總經理時,有一年接近年底時業績還未能達成目標,同事們想盡各種辦法宣傳促銷希望能夠衝業績,其中一項活動是在人潮多的地點遊行、發傳單。當時我也到門市現場(Be there)跟著同事一起遊街發傳單,希望鼓舞大家的士氣,這個行動其實就像是球場上的Calling一樣,使整個團隊更起勁,更士氣高昂的全力以赴達成目標。

張聰本(後排右一)當兵時回球隊指導學弟練球合影。 張聰本提供

在球隊裡另外一個體會和學習,是來自當時的邱漢生教練。邱老師總是能夠發掘出每位球員的優點、強項,安排每一個人到合適的打球位置,幫他排除干擾,讓每個人都能發揮最大的潛能,產出一加一大於二的全隊最佳綜合表現(Synergy)。這個學習運用到職場上,就是要提醒自己和主管要像一位好教練一樣,必須能夠多看每一個人的優點和長處,而不是盯著夥伴的缺點和短處看,要讓夥伴善用強項,充分發揮潛能,使團隊能有最佳績效表現。此外,邱老師也不斷耳提提命必須正直(Integrity),不允許做出任何危險或踰矩的動作。

剛進球隊首先要求我們練的一定是單調的基本動作,雖然練習單調乏味,但是練久了在球場上自然就會演變成扎實的臨場表現。帶領企業團隊也時一樣,基本功一定要練好。人才與能力發展領域裡有所謂「一二七原則」,人的能力有10%是經由培訓而來,20%是向其他人學習而來,70%是直接從自身實作的經歷而來,回想起當年在球隊裡的種種練習內容和學習型態,和這個原則不謀而合。

10%的培訓就是基本動作的練習,20%是向學長學弟們學習得來,最後剩餘的70%則是有賴每週我們到球場和OB們友誼賽,從實戰中一點一滴慢慢累積。有關學習自其他人的20%,我有一個親身的學習經歷,在統一藥品時,面膜是明星商品之一,一般是女性才貼面膜,但是為了要開拓男性面膜市場,有一位總經理就在記者會時貼上面膜,成功吸引了目光搶佔新聞版面達到很好的宣傳效果。

四年的橄欖球生涯,從教練、學長和OB身上學到對團隊要真誠關懷、鼓舞和參與,領悟到適才適用的選才要領,以及球隊裡的種種練習內容和學習型態的潛移默化,對我在後續的職場發展提供了關鍵性的影響。

張聰本近照。 張聰本提供

作者張聰本簡介

經歷:

統一超商(7-11) 商品經理

統一企業純喫茶/茶裏王品牌經理

統一藥品總經理

統一生活(康是美)總經理

統一超商總經理室經營顧問(現職)

學歷:

國立成功大學都市計畫系學士(1986年畢業)

國立台灣大學國際企業iMBA碩士

國立政治大產業組企管博士班(DBA)研究生