秉橄欖球永不放棄精神 周章誠Tackle困難領產業轉型
剛考上成功大學冶材系（現材料系）時，系上沒有成橄校隊隊員，也沒有系橄欖球隊，班上有一位建中畢業的同學曾經打過橄欖球，拉著大家組隊參加新生盃橄欖球賽（七人制），意外地成績不錯。於是校隊招募我們加入，因為我的體能原本不是很好，秉持著鍛鍊體魄的想法鼓起勇氣加入。當時我短跑速度不快，但是腿長，被指派擔任牛陣（Scrum）的Scrum center(Hooker/勾球員)。
那時練球場地是光復操場，住在光復宿舍的我每天有空就到球場練習，體能慢慢提升。到了大二時我就被選為上場球員。記得那年（1977年）大專盃時首戰對上陸軍官校，我的眼角因為撞擊而裂開，當時每場報名人數是上場十五人再加兩人，規則是受傷退場後就不能再回到球場參與比賽，所以我緊急到場邊救護車上縫合眼角後馬上又投入比賽，最後打贏了陸軍官校。可惜第二場以些微比數輸給台大，只拿到亞軍。隔年（1978年）因為整體球員陣容齊全，加上長期在教練邱老師指導下觀念和球技都達到相當水準，如願獲得冠軍。
大一到大四成橄的教練都是邱漢生老師，他對我們要求甚嚴，橄欖球源自英國，是所謂“最紳士的運動“，絕對不容許做出任何危險或踰矩的動作。另外他也強調橄欖球是一個團隊的運動，重點是透過團隊努力，找到得分的機會，大家扮演的是Chance Maker，而不是個人單打獨鬥來得分。此外橄欖球的精神之一，也是當時教練邱漢生老師一直強調的“永不放棄”，裁判終場哨音未響，每一個人就必須拼鬥到最後一秒鐘。除了打球，邱老師也要求我們的課業必須兼顧，我在冶材系共念了十二年，最後六年的博士班是我在中鋼時邊工作邊唸的，幸虧有邱老師的要求和之前在成橄的磨練，我才能夠堅持到最後拿到博士學位。
踏入職場以後，“永不放棄”的精神一直是我工作上自我勉勵的座右銘，例如面臨公司轉型，許多組織和策略都需要改變，當然困難和挑戰接踵而來，我總是秉持“永不放棄”的精神，積極投入參與，就像橄欖球賽必須不斷Tackle（擒抱）持球對手一樣，逐一面對各種困難，解決問題。
作者周章誠簡介
學歷：
成功大學冶金及材料科學系學士(1976 ~1979)
成功大學礦冶及材料科學研究所碩士(1979~1981)
日本慶應大學應用化學研究所研究生(1984)
成功大學礦冶及材料科學研究所博士(1983~1988)
經歷：
國家橄欖球裁判(1979 ~ 1984)
中國鋼鐵公司研究發展處工程師(1981-1988)
中華民國磨料協會理事(1995~1998)
機械工會工具、量具、研磨業委員會副會長(2009)
Avatar Master(2000~2019)
成功大學橄欖球隊校友會首屆理事長(2015~2019)
台灣鑽石工業總經理(1988~2019)
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