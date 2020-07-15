秉橄欖球永不放棄精神 周章誠Tackle困難領產業轉型

剛考上成功大學冶材系（現材料系）時，系上沒有成橄校隊隊員，也沒有系橄欖球隊，班上有一位建中畢業的同學曾經打過橄欖球，拉著大家組隊參加新生盃橄欖球賽（七人制），意外地成績不錯。於是校隊招募我們加入，因為我的體能原本不是很好，秉持著鍛鍊體魄的想法鼓起勇氣加入。當時我短跑速度不快，但是腿長，被指派擔任牛陣（Scrum）的Scrum center(Hooker/勾球員)。

那時練球場地是光復操場，住在光復宿舍的我每天有空就到球場練習，體能慢慢提升。到了大二時我就被選為上場球員。記得那年（1977年）大專盃時首戰對上陸軍官校，我的眼角因為撞擊而裂開，當時每場報名人數是上場十五人再加兩人，規則是受傷退場後就不能再回到球場參與比賽，所以我緊急到場邊救護車上縫合眼角後馬上又投入比賽，最後打贏了陸軍官校。可惜第二場以些微比數輸給台大，只拿到亞軍。隔年（1978年）因為整體球員陣容齊全，加上長期在教練邱老師指導下觀念和球技都達到相當水準，如願獲得冠軍。

1978年和1979年成大橄欖球隊先後兩年受全國橄協之命代表臺南市隊迎戰來征的日本拓殖大學和日本中京大學。照片為1979年在成大光復球場迎戰中京大學，裁判為邱漢生先生(左二著白色球衣)，其右手邊第一位為筆者。 周章誠提供

大一到大四成橄的教練都是邱漢生老師，他對我們要求甚嚴，橄欖球源自英國，是所謂“最紳士的運動“，絕對不容許做出任何危險或踰矩的動作。另外他也強調橄欖球是一個團隊的運動，重點是透過團隊努力，找到得分的機會，大家扮演的是Chance Maker，而不是個人單打獨鬥來得分。此外橄欖球的精神之一，也是當時教練邱漢生老師一直強調的“永不放棄”，裁判終場哨音未響，每一個人就必須拼鬥到最後一秒鐘。除了打球，邱老師也要求我們的課業必須兼顧，我在冶材系共念了十二年，最後六年的博士班是我在中鋼時邊工作邊唸的，幸虧有邱老師的要求和之前在成橄的磨練，我才能夠堅持到最後拿到博士學位。

踏入職場以後，“永不放棄”的精神一直是我工作上自我勉勵的座右銘，例如面臨公司轉型，許多組織和策略都需要改變，當然困難和挑戰接踵而來，我總是秉持“永不放棄”的精神，積極投入參與，就像橄欖球賽必須不斷Tackle（擒抱）持球對手一樣，逐一面對各種困難，解決問題。

1978年大專盃橄欖球賽成大對戰陸軍官校取得勝利，並於決賽擊敗台大獲得冠軍。白色球衣是陸軍官校，右側是成大，牛陣（Scrum）最前面中間是筆者。 周章誠提供

作者周章誠簡介

學歷：

成功大學冶金及材料科學系學士(1976 ~1979)

成功大學礦冶及材料科學研究所碩士(1979~1981)

日本慶應大學應用化學研究所研究生(1984)

成功大學礦冶及材料科學研究所博士(1983~1988)

經歷：

國家橄欖球裁判(1979 ~ 1984)

中國鋼鐵公司研究發展處工程師(1981-1988)

中華民國磨料協會理事(1995~1998)

機械工會工具、量具、研磨業委員會副會長(2009)

Avatar Master(2000~2019)

成功大學橄欖球隊校友會首屆理事長(2015~2019)

台灣鑽石工業總經理(1988~2019)