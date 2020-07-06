橄欖球／台灣明復辦賽事 亞洲第一

原定三月舉辦的第七十四屆全國橄欖球錦標賽，受到疫情因素影響一延再延，由於近來台灣防疫成果顯著，中華橄欖球協會宣布於七日在台北士林百齡球場舉辦這場賽會，成為亞洲第一個復辦的橄欖球賽事，讓全台國小、國中、高中及女子組各級年輕選手，全力在賽場爭取榮耀。

對於賽事的防疫安排，橄欖球協會將管制比賽場地，僅開放賽事相關人員進出，並做好體溫控管等相關防疫措施。由於賽場地屬開放空間，協會希望前來觀賽的民眾，自行保持社交距離並配戴口罩，做好個人防疫工作。橄欖球協會祕書長白維文表示，協會也特別安排直播，讓民眾可以在家為球員加油。

這場橫跨國小組到高中組共三級的全國錦標賽，將採打一休一賽制，為期五天賽事，包括傳統強隊建國中學與竹圍高中等將有精彩對決。