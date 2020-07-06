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全國橄欖球錦標賽／亞洲首場復辦賽事 各級選手橄動獻技

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
全國橄欖球錦標賽7日開打。 中華民國橄欖球協會提供
全國橄欖球錦標賽7日開打。 中華民國橄欖球協會提供

第74屆全國橄欖球錦標賽將於7月7日正式開踢！原定3月舉辦的全國錦標賽，一直是受各級學校矚目與重視的年度賽事，該賽事成績對選手未來之發展具關鍵影響。但礙於今年疫情關係，賽事一度延至4月，卻又因疫情加重，不得不繼續延後。直至近日，台灣防疫成果顯著，心繫選手培育的中華民國橄欖球協會，決定舉辦此屆全國錦標賽，成為亞洲第一個復辦的橄欖球賽事。主辦單位頂著仍有疫情的壓力，爭取讓各級年輕選手，能不白費過去一整年的努力，站上賽場爭取屬於自己的榮耀！

對於賽事的防疫安排，中華民國橄欖球協會將會管制比賽場地，僅開放賽事相關人員進出，並做好體溫控管等相關防疫措施。因比賽場地位於台北士林百齡橋球場，屬開放空間，看台區與周遭空間無法封鎖，主辦單位呼籲前來觀賽的民眾，在享受比賽的同時，請自行保持社交距離，並配戴口罩，做好個人防疫工作。祕書長白維文表示，其實最好的觀賽地點是在家裡，協會特別安排直播，讓民眾可以安心在家，為這群優秀的球員加油！

橫跨國小組到高中組共3級的全國橄欖球錦標賽，將採讓球員打一休一的賽制，舉辦長達5天的賽事，不少傳統強隊也不畏疫情踴躍參賽，將出現不少精彩對決。中華橄協希望能在保護選手為最優先的前提下，舉辦一場讓選手安全競技、觀眾大飽眼福的賽事。

全國橄欖球錦標賽7日開打。 中華民國橄欖球協會提供
全國橄欖球錦標賽7日開打。 中華民國橄欖球協會提供

橄欖球 橄欖球協會

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