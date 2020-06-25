橄欖球／雙和醫院院長吳麥斯 打球不怕跌倒

十幾歲開始接觸橄欖球運動，近耳順之年的部立雙和醫院院長吳麥斯心懷感激，橄欖球無疑在他生命中占重要地位，教育他人生最重要的事，不怕跌倒、習慣痛楚、面對挑戰，深深烙印在心中。

吳麥斯說，橄欖球首先教會他要相信自己、相信隊友，相信來自內心的力量，來度過一場一場的比賽和一次一次的人生考驗。

接著是要全「心」以赴，因為除此之外人生毫無退路，再則是尊重規則、裁判、自己、隊友和對手。還有勇於挑戰自己而非別人，最後也最重要的，是得到智慧，體認到眾志成城。相信、全心以赴、尊重、勇氣和智慧這五種品格就是橄欖球教育。

吳麥斯如今仍不斷參加比賽，他說，從打球的第一天，就被教導如何跌倒、不怕跌倒。每天每天的碰撞、或輕或重的身體痛楚相伴左右。再加上強大的對手總是會讓自己勇於面對挑戰。

他記得一次在加拿大比賽，負責防守的對象是二百公分、一百公斤，心中懼怕不已，但用技巧擋住，全身而退。橄欖球也培養「不怕跌倒、習慣痛楚、面對挑戰」的三大精神。

吳麥斯強調橄欖球能喚起一起和同伴們奔跑、追逐、拉扯的那個小男孩，這也是他持續與相識超過四十年的隊友們，風雨無阻的每周在球場見面。