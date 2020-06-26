橄欖球教育吳麥斯院長3精神 不怕跌倒、習慣痛楚、面對挑戰

年近耳順，回首自己成長、老去的過程，橄欖毫無疑問地佔有極重要的地位。它一直教育著我，培養品格，養成個性。從十幾歲開始，每次練球或比賽，就接受這樣的教育，深烙我心。

它首先教我們要相信，相信自己、相信隊友，相信來自內心的力量，會讓我們度過一場一場的比賽和一次一次的人生考驗。接著它要求我們要全「心」以赴，因為除此之外人生別無他法，第三件事是尊重規則、裁判、自己、隊友和對手，因此我們昂首跨步，無所畏懼。第四點是勇於挑戰自己，而非別人，所以我們持續成長，最後也是最重要的，是我們將得到智慧，體認眾志成城的智慧。相信、全心以赴、尊重、勇氣和智慧這五種品格就是橄欖球教我們的。40年來，我持續接受這樣的品格教育，繼續成長、老去。

吳麥斯持球。 吳麥斯提供

橄欖球更在日常生活中，培養我們的個性，打球的第一天，我們就被教導如何跌倒、不怕跌倒。每天每天的碰撞、或輕或重的身體痛楚常相伴左右。我們習慣痛楚，再加上強大的對手總是教我們勇於面對挑戰，永遠記得一次在加拿大比賽，我負責防守的對象200公分、100公斤，心中懼怕不已，但我用了一些技巧擋住了他，全身而退。跌倒、痛楚、挑戰，這不就是人生的最佳寫照嗎？橄欖球生涯開始的第一天就培養我們不怕跌倒、習慣痛楚、面對挑戰。

看似一陣混亂，但橄欖球總是能喚起我心中永遠存在的那一個小男孩，和同伴們奔跑、追逐、拉扯。這也為什麼我們這一群相識超過40年的同伴們總是風雨無阻的每週在球場見面，來一場old boys game。

吳麥斯在場上衝鋒。 吳麥斯提供