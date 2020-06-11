將自己訓練到最強 吳修廉以橄欖球精神登人生勝利組

在大學之前，各種運動都喜歡，因為爆發力強，速度快，初高中都曾是學校田徑隊，專長短跑和跳遠。

上大學後，發現成大有橄欖球隊，這項以前完全沒玩過的運動，就主動加入球隊。橄欖球是一項全面性的運動，需要各種能力的人，團隊合作，又會有身體直接接觸，你必須把自己練到最強，才更能享受這項運動。愛上橄欖球後，覺得其他運動都變得無趣了。

我在球隊打的位置是Full back，是球隊最後一道防線，除了團隊合作以外，這個位置給我最好的訓練是，在任何比賽中必須全力以赴，讓隊友們知道，有你在最後守護，大家都可以放心。無論進攻與防守，都必須關注全場，所有的人與球你都必須緊盯跟隨，守住任何破口，不讓對手有任何突破的機會。就算對手突破，也必須盡全力追趕，沒有鬆懈和放棄的選項，做到在比賽當中絕無後悔。

橄欖球的精神，讓我學會，必須將自己的能力訓練到最強，然後，綜觀趨勢，往人少的上游之處，勇往直前邁進。這也是我成大畢業以後在職業生涯規劃上遵循的標準。選擇早期利基市場進入，厚實自己的能力，讓自己成為別人的唯一選擇。

雖然沒出國唸書，仍然爭取到前往瑞士銀行（UBS）蘇黎世總行任職的機會，在當時是 UBS 瑞士蘇黎世總行史上第二位台灣籍銀行家。之後轉換到瑞士EFG銀行新加坡分行任高管。職業生涯多在全球金融中心。從水利工程系畢業，成為國際私人銀行業的先鋒與高管，橄欖球帶給我一生受用無窮的益處。

吳修廉。 吳修廉提供

此外，在上海中歐管理學院（CEIBS）EMBA 學期期間，參加第四屆戈壁挑戰賽，以A隊主力角色協助中歐獲得第一次冠軍，為後來中歐在此項後來在EMBA 中相當著名的賽事連續稱霸奠定了基礎。

無論做什麼，都以團隊為主，然後將自己的能力盡情發揮。

目前為公益團體 UWC Taiwan （世界聯合學院 United World Colleges, UWC)常務理事，為臺灣高中人才教育國際化努力。世界聯合學院 (United World Colleges, UWC) 為全球性的教育運動，旨在讓教育成為一股使人類、國家與文化團結一致的力量，共創和平及永續的未來。UWC 在全球有18 所學校，遍布四大洲。UWC 在 IB 國際文憑的發展上扮演相當重要的角色。

UWC 學院學生透過 UWC 獨特的國家理事會制度，在159個國家進行國內甄選。UWC的理念認為，教育不應受到學生社會和經濟地位的限制。因此，視學生的需求而定，70% 的學生可在IB文憑課程在學期間獲得全額或部分助學金。UWC培養出個人終身以社會為己任的奉獻態度，至今已有超過6萬名校友，構築成一個遍布全球的關係網絡。

當年成大橄球隊登上媒體版面。 吳修廉提供

作者吳修廉簡介

●學歷：

成大水利系，成大橄欖球隊，大專橄欖球賽明星球員東海大學企管研究所

●經歷：

1996-2001 中華投信台中分公司、中華投顧

2001-2004 UBS 瑞士銀行(台北分行與蘇黎世總行)、瑞士銀行（UBS）台北分行、UBS瑞士蘇黎世總行史上第二位台灣籍銀行家

2004年以後 瑞士瑞意銀行（EFG Bank）新加坡分行資深董事總經理