如橄欖球不規則彈跳 富鴻網總經理邱登崧持續跨領域挑戰

和橄欖球的緣分，是從建中三年級時開始的，高三分班時，和當年的建中橄欖球隊隊長李雨龍同班，因緣際會認識橄欖球這項運動，一下子就被它的魅力吸引，而且有相見恨晚的感覺，因為這項運動的拚搏精神和自己的個性十分契合，如果高一就有機會接觸橄欖球一定會想辦法加入球隊，可惜已經是高三，面臨聯考的壓力，現實狀況不允許，只好自許到了大學有機會一定要參加橄欖球隊。幸運的是後來考上成功大學，一入學就跑到操場主動加入橄欖球校隊，也如願以償投入橄欖球這項運動。

四年的橄欖球生涯裡，有一個很深的領悟是：比賽會結束，但是練習必須持續，這個信念也成為我後續職場上的座右銘。練習往往是枯燥且辛苦的，但是將來比賽時呈現的就是平時練習的成果。這和後來投入電信業服務是一樣的，系統建置和維運的階段是很漫長的，必須持續不斷投入，扎實地打下基礎，才能夠有好的成果。就像練球時基本動作往往是重複且無聊的，但是唯有把基本動作練好，到了比賽時所有練習投入的心血就會展現出來。

邱登崧在成大橄球隊時期。 邱登崧提供

我第一個工作是德國西門子電信公司的軟體工程師，雖然只是寫軟體，但是我會主動確認其他部分軟體嘗試找出潛在問題。這個也是打橄欖球的精神之一，在球場上不管原來打的是哪個位置，隊友之間都必須互相支援。可能這就是在第一個工作榮獲最佳員工的特質之一吧？現在我也常常向公司同仁強調互相支援的重要性，不要計較是誰的責任範疇。

另外，為了發揮球隊最大戰力、爭取球隊最佳成績，教練安排下場位置時，一定是綜合考量的結果，不管原來擅長哪個位置或是喜歡打哪個位置，一旦教練決定分派位置，全隊每一位都要發揮到極致體力用盡，把每個角色扮演好，這就是團隊合作，橄欖球比賽要15人下場，不能團隊合作的話絕對很難取勝。這個紀律也影響了在電信相關產業24年當中，不管分派到公司裡那個位置都秉持這樣的精神去努力。雖然是軟體工程師出身，但是後來也被調到完全不同領域的客服中心擔任總經理，也負責過直營或其他工作，我都甘之如飴，就算是原本不熟悉的業務，也要努力學習，把自己的角色扮演到最好。在我的職涯裡面，很多跑道的轉換也都是不同領域的嘗試，不管是客服中心、植物工廠、有線電視經營、到目前的物聯網應用系統整合開發…，憑藉著橄欖球不服輸的精神，全力以赴一一克服挑戰，這都是橄欖球帶來的正向影響。

邱登崧在成大橄球隊出賽。 邱登崧提供

整體來說，透過打橄欖球的潛移默化，帶給自己以下的特質：「誠信操守、團隊合作、邏輯清楚、執簡馭繁、積極主動、接受挑戰」，所謂「態度決定高度」，這些都是一生受用無窮的態度。有趣的是橄欖球這項運動，每一個位置需要不同的體型或特性，只要有心，每個人一定可以找到適合的位置來享受打橄欖球的樂趣。

作者邱登崧介紹

●簡歷

1982年畢業於成功大學交通管理系，留學美國加州大學河濱分校，取得電腦科學碩士。1989年起投入台灣電信產業，歷任吉悌電信股份有限公司軟體工程師、專案經理，1996年帶領移動通信網路暨工程規劃5人小組參與台灣大哥大公司經營特許執照之爭取，事業計畫書於1997獲得電信主管機關第一名最高分數之評比。其後擔任台灣大哥大股份有限公司副總經理負責客服處/直營處/企業客戶處、台灣客服科技股份有限公司總經理。2007年轉戰有線電視領域，擔任永佳樂/觀天下有線電視股份有限公司總經理。2019年任富鴻網股份有限公司總經理投入物聯網事業發展。著有<服務標準差管理：服務作業品質最小變異管理> ，2011年，秋雨文化出版。

●經歷

吉悌電信股份有限公司軟體工程師、專案經理

協通電訊股份有限公司工務資深處長

台灣大哥大股份有限公司副總經理

台灣客服科技股份有限公司總經理（2003年獲亞太客服協會Asia Pacific Customer Service Consortium, Hong Kong年度傑出行政總裁獎 CEO of the Year 2002）

永佳樂有線電視股份有限公司（新莊/泰山/五股/林口）總經理

觀天下有線電視股份有限公司（汐止/瑞芳/雙溪/平溪/貢寮）總經理

2017年參加超級鐵人三項賽226公里完賽

勃翔股份有限公司總經理

台灣之星電信公司顧問

富鴻網股份有限公司總經理

●學歷

成功大學交通管理系學士

美國加州大學河濱分校電腦科學碩士