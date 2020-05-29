玄奘大學池田辰彰夢想 培育企業人才的橄欖球員

身為玄奘大學應用日語學系的系主任，同時我也是一位熱愛橄欖球的球員、與橄欖球推動者。打橄欖球不僅可訓練身體，更可提升忍耐力、判斷力等。我從高中開始接觸橄欖球至今已有42年，身為日本兒童運動國際交流協會台灣代表的我，曾帶領過太平國小學生赴日本岩手縣進行台日少年帶式橄欖球的交流。今後我希望把我深愛的橄欖球、在我的第二故鄉-台灣，發揚光大。

因此，在台灣推動橄欖球可謂是我一直以來的夢想、與堅持，而我也常問自己，要如何運用我有限的能力與資源去推動這個夢想，在偶然的機緣下，有兩個契機啟發了我：一是與橄欖球員無意間聊到就職問題，深切感受到大部份橄欖球員在進入社會後，要能堅持橄欖球員夢想、與兼顧現實生活的兩難；另一是，我因為打橄欖球的緣故結識了許多日商社長，我意識到他們對於人才需求條件與橄欖球員十分相近，橄欖球員需要為自己設定目標，為達目標，需克服困難，努力不懈，且需有自我犧牲、合作精神，而那些正是日商企業所需之人才的條件。

在恍然大悟後，我便開始以自身的能力與資源-日語教育，幫助這些優秀的橄欖球員能夠持續不放棄夢想。於是從2019年，我在自己任職的玄奘大學應用日語學系，推出了「大學四年，一邊打球一邊學日語，透過兩大面向的能力與素養之培育，以銜接畢業後的就業」，這樣的學習，不僅止於四年，更能幫助他們大學畢業後四十年的人生。

而會運用日語溝通，且具備橄欖球員的特質，將是就職的一大利器，這在日本社會是一個長久不爭的事實，未來也不會改變，因爲橄欖球世界杯於2019年在日本舉行，愈來愈多的公司管理階層注意到了橄欖球的表現；台灣和日本的公司在經濟發展、公司組織、商業交易等各個方面都越來越緊密，可預估企業對人才的需求面向也會十分接近。

玄奘大學應用日語學系除了有豐富專業的日語教育資源外，也成立了一個校級橄欖球隊，更與日商企業有產學合作，規劃與企業一同培育人才，以更順利就業的專業課程。因此，我希望對橄欖球有熱血的青年們，請別放棄你的夢想；對橄欖球有興趣的朋友，也衷心歡迎你們加入!讓同樣與你熱愛台灣、熱愛橄欖球的我們，幫你們一起踏實築夢，為台灣的橄欖球盡一份心力！

2019年日本岩手縣釜石市。 池田辰彰提供

作者介紹：

池田辰彰（IKEDA Tatsuaki）1962年、日本福岡縣出生