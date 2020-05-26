橄欖球前鋒精神 朱秋祥奪「三金」

以前鋒的精神帶領團隊勇往直前，成就不少重大工程，大陸工程副總經理朱秋祥，感恩橄欖球不只給他強健體魄，還帶給他一生受用的能力和啟發。

朱秋祥大學時是成大橄欖球隊的一員，他表示，運動神經不是很好的他，是因大一時兩位同系好友是田徑專長且成績優異，學長便推薦他們加入橄欖球校隊。他覺得可以鍛鍊自己的體魄所以一起加入，好友大一時就能上場比賽，他則是一直到大三才有登場機會。

在大學打了四年橄欖球，朱秋祥說這項運動特別強調團隊合作，這成為他在推動工程專案一再奉行的工作精神。成功的專案經理人並不需要自己是最厲害的，而要能整合團隊資源，憑藉團隊同仁間的合作才能達成任務。他記得當年有一位體格好又有天分的隊友，拿到球時總是不願傳球，只求自我表現，因而喪失了團隊得分的機會，反而被教練責備。

其次，橄欖球員不達目標永不放棄的精神同樣適用於職場。當年大陸工程修築台中鐵路高架化工程時，他擔任專案經理，就是憑藉這樣的精神來帶領團隊，獲得二○一四年全國金安獎第一名、隔年也贏得公共工程金質獎第二名、以及後來完工通車後的金路獎「三金」殊榮。

朱秋祥回顧當年打的位置是前鋒，是在球隊苦練到了大三的大專盃才有機會代表學校上場，並在個人第一場校際比賽第一個達陣，這也是他經常用來勉勵公司同仁的例子，不管你條件多差，只要不斷努力，一旦成功就可以領悟到該怎麼做，這是欖欖球帶給他一生最大的收穫。