聽新聞
test
0:00 / 0:00

橄欖球前鋒精神 朱秋祥奪「三金」

聯合報 / 記者王樹衡／台北報導
朱秋祥（右）派駐香港期間，代表大陸工程領取二○一七香港環境卓越大獎銅獎。 圖／朱秋祥提供
朱秋祥（右）派駐香港期間，代表大陸工程領取二○一七香港環境卓越大獎銅獎。 圖／朱秋祥提供

以前鋒的精神帶領團隊勇往直前，成就不少重大工程，大陸工程副總經理朱秋祥，感恩橄欖球不只給他強健體魄，還帶給他一生受用的能力和啟發。

朱秋祥大學時是成大橄欖球隊的一員，他表示，運動神經不是很好的他，是因大一時兩位同系好友是田徑專長且成績優異，學長便推薦他們加入橄欖球校隊。他覺得可以鍛鍊自己的體魄所以一起加入，好友大一時就能上場比賽，他則是一直到大三才有登場機會。

在大學打了四年橄欖球，朱秋祥說這項運動特別強調團隊合作，這成為他在推動工程專案一再奉行的工作精神。成功的專案經理人並不需要自己是最厲害的，而要能整合團隊資源，憑藉團隊同仁間的合作才能達成任務。他記得當年有一位體格好又有天分的隊友，拿到球時總是不願傳球，只求自我表現，因而喪失了團隊得分的機會，反而被教練責備。

其次，橄欖球員不達目標永不放棄的精神同樣適用於職場。當年大陸工程修築台中鐵路高架化工程時，他擔任專案經理，就是憑藉這樣的精神來帶領團隊，獲得二○一四年全國金安獎第一名、隔年也贏得公共工程金質獎第二名、以及後來完工通車後的金路獎「三金」殊榮。

朱秋祥回顧當年打的位置是前鋒，是在球隊苦練到了大三的大專盃才有機會代表學校上場，並在個人第一場校際比賽第一個達陣，這也是他經常用來勉勵公司同仁的例子，不管你條件多差，只要不斷努力，一旦成功就可以領悟到該怎麼做，這是欖欖球帶給他一生最大的收穫。

橄欖球 橄欖球協會

延伸閱讀

「青澀的橄欖」 從建橄到逢橄感受橄欖球的初心

憑藉橄欖球的淬煉 科技人黃國興達陣美國矽谷

橄欖球傳遞正能量 許智翔最感動的一項運動

橄話哥小教室／橄欖球並非最危險的運動

相關新聞

喬丹如暴君一舞四方怒 老大跟著學詹皇走自路

喬丹1998年紀錄片「最後一舞」搶盡眼球和話題，「籃球之神」喬丹成功透過紀錄片、訪談和比賽精華，用說故事方式詮釋喬丹封神歷史。來不及經歷喬丹世代，沒能親眼目睹喬丹神蹟和神奇表演的球迷，幸運穿越時空，為

中職／19歲江坤宇強勢卡位 36歲王勝偉何去何從

中信兄弟36歲當家游擊手王勝偉，今年球季完全沒有在一軍出賽的紀錄，反倒是被19歲小將江坤宇卡住游擊防區，世代交替的期程似乎提早降臨。 王勝偉2008年加盟兄弟象，當時兄弟總教練王光輝霸氣宣言，「

日職／大聯盟自顧不暇 菅野與千賀美國夢恐破滅

由於疫情未止，日本高校野球連盟在上週正式決定停辦今年的日本全國高校野球選手權大會(又稱夏季甲子園)，這是夏甲在戰後第一次停辦，也代表上萬名高中球兒今年站上甲子園球場的夢想破滅，對於已經高三的學生來說，

賽事心得／戀戀潮庄馬拉松 人生初馬的過程

賽事終於到來 6：30起跑 以大約每公里4：00配速隔著一段距離穩穩跟著前方神榮大哥 前半段遇到了些許山路 也和榮哥撐了下來 均速大約4：20 到了28k遇到神隆哥聊了2句話

訓練心得／三人結伴夜跑台7

雨季濕答答整個禮拜，人都快發霉了，趁著好不容易放晴的空檔，我規劃了一條夢幻路線，還邀了兩位瘋狂的伙伴一起來跑，而這次旅程的起點，又來到這個熟悉的便利商店前，只不過今天沒有要爬五寮尖，我想要跑台7乙線繞

日月潭環湖馬拉松 神秘禮物搶先看

2018 白色帽子 2019 水藍衣物袋 … 2020 是腰包？還是受大家喜愛的帽子？您猜對了嗎？ 首次大公開 … 凡報名 29K 及42K 的跑者將免費獲得一頂繡有 Sun Moon Lak

ABL／富邦球員倒數 洪志善先顧燒肉店

今年7月就要滿35歲的「小胖」洪志善，和ABL富邦勇士隊合約到本月底，球團已經決定不和洪志善續約，打過CBA、SBL的「...

ABL／補強也瘦身 富邦大砍7人

富邦勇士隊今天宣布簽下UBA兩名新星曾祥鈞和周桂羽，但原有球員也進行「瘦身」，確定不續約的球員高達7人，包括老將「小胖」...

中職／許基宏連兩戰開轟 象獅戰因雨保留比賽

中職今天在台南球場進行的中信兄弟、統一獅之戰，比賽打到三局上因雨暫停，由於雨勢過大，聯盟決定保留比賽，延賽訊息另行公布，...

網球防疫盃／10站喊卡 李亞軒：沒休過這麼久

受到新冠肺炎疫情影響，ATP、WTA職業網球賽停賽至7月底，我國好手李亞軒上半年度就超過10站喊卡，讓她苦笑說，從來沒休...

高球／收視保證伍茲 慈善對決創觀看人數新猷

美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）和兩度拿下超級盃MVP的曼寧（Peyton Manning）合作，對抗...

防疫盃網球／「大小詹」幫特訓 新星吳芳嫺休賽勤練功

年初和李亞軒首闖澳網女雙會內賽，20歲網球新星吳芳嫺，今年賽季前景看好，未料受新冠肺炎疫情攪局，只能留在台灣訓練，不過前...

熱門新聞

中職／19歲江坤宇強勢卡位 36歲王勝偉何去何從

喬丹如暴君一舞四方怒 老大跟著學詹皇走自路

NBA／暖心打賞3萬小費 騎士佐蒙德讓女服務生爆哭

NBA／自慚搭勇士奪冠順風車 巴恩斯宣稱退還戒指

NBA／再點燃與喬丹戰火 湯瑪斯：他不在我競爭行列

NBA／不認為鄧肯比自己強 羅賓森：但他改變我的生涯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。