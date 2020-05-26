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土木工程朱秋祥 以橄欖球前鋒精神帶領團隊勇往直前

作者 / 大陸工程公司副總經理-朱秋祥
民國76年4月30日大專盃橄欖球賽成大（紅色球衣）對東海，當時三年級的朱秋祥在成大「牛陣」前排第一位（正中央右腳戴白色護膝），在大專盃的第一場比賽，也拿到比賽中第一個達陣。 朱秋祥提供
民國76年4月30日大專盃橄欖球賽成大（紅色球衣）對東海，當時三年級的朱秋祥在成大「牛陣」前排第一位（正中央右腳戴白色護膝），在大專盃的第一場比賽，也拿到比賽中第一個達陣。 朱秋祥提供

運動神經不是很好的我會加入成大橄欖球校隊，是因為大一時的兩位同系好友，一位是短跑健將，一位是長跑好手，他倆在新生盃田徑賽獲得優異成績，學長推薦他們加入橄欖球校隊，我也覺得橄欖球這個運動蠻有趣，當時雖然不是很了解橄欖球，但那時覺得至少可以鍛鍊自己的體魄，所以就跟著那二位同學一起加入校隊。雖然同時加入校隊，但是因為他們有運動天賦，大一時就能夠上場比賽，我則是一直到大三才有登場機會。

吸引我打了四年橄欖球是因為首先它特別強調團隊合作，不彰顯個人主義，團隊合作也成為我在土木工程界推動專案一再強調的工作精神。成功的專案經理人並不需要自己是最厲害的那個人，但是要能整合團隊資源，憑藉團隊同仁間的合作，才能圓滿達成任務。記得當年有一位體格絕佳又有天份的隊友，他拿到球時縱使其他人有更好的機會但他總是不願傳球，總想自我表現，往往因而喪失了團隊得分的機會，也因此他常被教練邱漢生老師責備。

其次，在球場上橄欖球員前仆後繼、不達目標永不放棄的精神也同樣適用於職場，在專案的推動上往往會發生很多意想不到的問題，唯有堅持毅力逐一克服困難才可達成目標。當年大陸工程在台中修築台中鐵路高架化工程時，我有幸擔任專案經理，就是憑藉這樣的精神來帶領團隊，再加上團隊成員的合作與努力，獲得2014年全國金安獎第一名、隔年也贏得公共工程金質獎第二名、及後來完工通車後的金路獎「三金」的殊榮，但這絕對是團隊的榮耀。

朱秋祥（右）派駐香港期間代表大陸工程領取2017香港環境卓越大獎銅獎。 朱秋祥提供
朱秋祥（右）派駐香港期間代表大陸工程領取2017香港環境卓越大獎銅獎。 朱秋祥提供

在團隊裡面對於成員的關懷和鼓勵也是凝聚戰力不可或缺的，當年在成橄不管是跑步、練球或是比賽，不時都會有學長出面鼓勵大家、提振士氣。2016年我派駐印度擔任專案經理時，就時常直接和基層成員們對話溝通，了解他們的需求和困難，並鼓勵他們。四年之後在離開印度前的歡送會上，很多印度同仁告訴我，我是第一位會和他們直接對話的專案經理，印度是階級社會，會這樣做的人極少。

回顧當年我打的位置是前鋒，因為運動神經不是很好，我在球隊苦練到了大三的大專盃才有機會代表學校上場，而且在人生第一場校際比賽還拿到第一個達陣，這也是我經常用來勉勵公司同仁的例子，不管你條件多差，只要不斷努力，一旦成功一次，你就可以領悟到怎麼做會成功。

回顧這三十多年，橄欖球帶給我的，不只是強健的體魄，更重要的是精神層面的意志力，我在公司也把成橄的學長學弟制擴大爲「師徒制」，在在都顯示橄欖球帶給我一生受用不盡的能力和啟發。縱使時代演變，價值觀不盡相同，運動風氣也不如以前，我仍期待能夠有多一點人有機會能夠體會打橄欖球的樂趣以及它所帶來的正面影響。

橄欖球 橄欖球協會

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