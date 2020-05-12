「青澀的橄欖」 從建橄到逢橄感受橄欖球的初心

我已經63歲了，在大學教書超過30年，目前已免受評鑑，正在享受退休前的美妙時光，所以常有時間回望前塵。我在青澀的年代，曾經打過幾年的橄欖球。我想啊，這一生，橄欖球除了給了我滿滿的回憶以外，還深深的影響了我。

當我以吊車尾的成績考上建中，不論怎麼努力，成績排名始終鴉鴉烏，信心大受打擊，雖然外表沒有垂頭喪氣，心內卻著實鬱鬱寡歡。

在學校，每天下午四點，就看到一群穿著黑色球衣的瘋子，雄性荷爾蒙勃發，在操場纏鬥，大呼小叫，時不時，還捲起滾滾黃塵。建中操場上，鋪的不是土，也長不出草，而是海邊載來的粗砂。風一大，或是舉行踢正步比賽，全校能見度就只剩10公尺，甚至連教室的黑板都看不清楚。等過一段日子，砂量不足了，便會又見到卡車運來粗砂。這個操場像沙漠，所以建中人常自稱是「駝客」，且非常嚮往綠洲(北一女穿綠制服)云云。

橄欖球源起於英國，盛行於大英國協。其中的紐西蘭非常了不起，人口只有台灣的1/5，卻成為橄欖球的世界強權。那個在比賽前，大跳戰舞(哈卡舞)，雄壯激昂，瞪眼吐舌，搞得全場亢奮非常的，就是紐西蘭隊。紐西蘭隊的制服是全黑色，號稱黑衫軍。建中在民國40年左右，仿效紐西蘭，將制服定為全黑。

建中青年是學生的刊物，常常，就會登出黑衫軍的傳奇故事。建中橄欖球隊19年連霸，早就成為建中人的驕傲，注入建中人的骨隨，當然也就成為建中人的魂魄。我只看了一集，在高一上，就加入建橄，承接傳統，找回在讀書所失去的信心，準備再創傳奇。對，就是橄欖球，讓我在高中活出自信與驕傲。

每天最後一節課，球員可以因為要練球而請公假，這種可以傲視同儕的特權，我當然不會放過。與其上那無聊乏味的化學課，還不如流流汗，奔馳在球場。也因此，我的化學就始終停在國中程度，一生也就與化學無緣。年輕時，是有些後悔遺憾。現在我知道，人非聖賢，有些缺陷反而是好事；所以，那遺憾也就化為年少輕狂的印記。

打橄欖球的人，一定就是四肢發達，頭腦簡單嗎？不然，不然，大大不然。早期建橄隊員，學業成績都很好，都能考上名牌大學啊。只是不知怎麼了，後來，就每下愈況。到最後，連隊員人數都湊不齊了。於是，就弄出了優惠制度。夜間部和補校的同學，若加入球隊，便可轉到日間部借讀。我這一屆(第28屆)的隊員，大多來自夜補校；而且應屆，只有2人考上大學，還考得不好，分別是文化地理和逢甲水利。不過我們那一屆，最終有了3位教授，所以也不算頭腦太簡單吧？

我小時候，有潔癖。東西都不讓別人碰。高中去打橄欖球，每天弄得髒兮兮。球衣那麼厚，不可能天天洗，頂多在水龍頭下沖一下，扭乾，掛在球室。隔天，半乾臭酸的球衣，還是得穿上。一段時間後，就變成了臭男生，從此也就治好了潔癖。

橄欖球的訓練，有軍隊的鐵律、有學長制、有熱血的OB、有精神訓話、有歷史傳承、有堅忍不拔、有沉著應戰。我在大學，繼續參加了逢甲橄欖球隊。橄球長時間、艱苦的訓練，處處都在挑戰體能與精神的極限。投入那麼多，當然會想要有所得。民國65年春，我們復仇成功，在台大球場，以8比3擊敗陸官。橄球是陸軍的軍種球，只能勝不能敗。戰敗的下場，我曾聽說，那天他們從學校門口爬回宿舍。若是金正恩，可能是勞改或炮決。那天賽畢，我隊全體圍圈，互搭肩膀，精神激昂，一遍一遍的唱著隊歌: 「大肚山下，一群好男兒，…….」， 放聲嘶吼，涕泗縱橫。那場景，至今仍歷歷在目，依然感動。

有3位教練曾經教過我打橄球，依次是林鎮岱、陳榮柏、和陳江福。林鎮岱老師是北醫教授，建中第14屆校友，從1954年建中初中部接觸橄欖球，直到2014年卸下橄欖球協會所有行政職務為止，為台灣橄欖球奉獻長達60年。他教過建中、台北醫學院、民生國中、西湖商工等橄欖球隊。我高三時，由陳榮伯(外號狼狽)代理教練。他是建中第22屆校友，當時還在就讀淡江大學，所以與我們亦師亦友。他在2010年因病去世，令人惋惜。陳江福老師是台中商專教授，來逢甲兼課並兼任橄球教練，他同時也兼任省體橄球教練，但他的主要專長是拳擊。他們教我的，主要不是橄球技術，而是以身教示我，啥叫認真、啥是奉獻。

很多人不知道，1968年(24屆)開展的九年國民教育，對橄欖球產生了震撼性的衝擊。我是國中第一屆，恰巧恭逢這劃時代的轉變，在此特別說說。這年，所有省中取消了初中部，建橄(高中部)就失去了兵源，新募球員都是新手，毫無競爭力，這就是建橄進入很長的黑暗時期的主因。林鎮岱教練遂在民生國中成立了橄球隊，希望補上這個兵源破洞。三年後，民生國中在1970及1971取得國中組全國冠軍，1972亞軍。林教練爭取讓這批選手進入建中，可惜黃建斌校長未能同意。據說，當時林教練走出校長室，淚流滿面。1972年，林教練在西湖商工成立了橄球隊，為民生國中的選手找到出路。我認為，這就是林教練1973年辭去建橄教練的原因。1977年，西湖奪得全國冠軍。

歷史上，台灣人度過一段鴉片時代，喪失了武勇精神。近年，歷經教官退出校園、洪仲秋事件、徵兵改募兵、消滅軍法等事件，軍人受到嚴重打壓；加上社會如今又向著「宅」和電動靠攏，我們也就愈加弱雞了。幸好，最近跑半馬的多了，去健身房的人多了。我覺得，橄欖球最是陽剛、最是全面，非常值得提倡。我國陸軍將橄欖球定為軍種球，就是要喚起武魂，激起鬥志，也才能保家衛國。

我學橄球，一直懵懵懂懂，枝枝節節，不甚了了。當時由教練與學長口傳心授，連紙本的完整規則都沒看過，而且教練和學長教的又常不一致。所以說是「土法煉鋼」，並不為過。30歲以後，看了很多國際比賽的影片以後，才逐漸開竅。當時因為在台中教書，台中的橄球並不盛行，所以就改打籃球了。不過，那青澀橄欖的滋味，始終縈繞我心，始終無法忘情。看橄欖球成為我少數幾個最愛之一。偶而，我還會在逢橄練球時，或遠觀，或去蹭蹭，寄望有那麼一瞬，能撇見那朦朧的初心。

鄭仙偉提供

作者：鄭仙偉簡介

1956生於台北，63歲

1968 台北幸安國小畢

1971 台北大安國中畢，國中第一屆

1974 建國中學畢，建橄28屆

1978 逢甲大學水利系畢，逢橄，曾任隊長

1980 台大土木所水利工程碩士

1980~1981 中央研究院物理所研究助理

1986 美國德州大學奧斯丁校區，土木所水資源組博士

1987~ 逢甲大學副教授、教授、水利系主任、副主任祕書、工學院副院長