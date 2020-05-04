憑藉橄欖球的淬煉 科技人黃國興達陣美國矽谷

回想起40年前，剛考取成功大學， 從小就有絕佳運動細胞的我想參加球隊，但是高瘦的身體，加上曾在烈日下昏倒的經驗，自信心十分薄弱。學長介紹我加入成大橄欖球校隊，因為成橄是一支有傳統，有紀律，勝利的球隊。當時很想加入，但猶疑自己可以成為校隊球員嗎？於是開始加強體能，終於在大一下學期如願成為成橄一員。

大學的女友，現在的太太。 黃國興提供

加入成橄，是上帝賜予我最好的禮物之一。在成橄四年中，早上跑步練球，下午自由訓練和體能加強。週日在台南橄欖球場比賽。準備大専杯時，由校門跑到安平古堡，來回80分鐘等於一場比賽時間。跑步中，學長叮嚀：你累，你的對手，比你更累。撐到最後一分鐘，成功和勝利就屬於我們的。

教練邱漢生老師也不斷的提醒：如果讀大學，像吃一碗牛肉麵，打橄欖球，是牛內麵的辣椒。沒有辣椒，牛肉麵就不會那麼好吃。他鼓勵我們將課業讀好，同時用橄欖球來豐富大學生活。

四年成橄的洗禮，我改變了，變得成熟健康，可以跑馬拉松長跑，個人自信心也增加了。準備好迎接未來挑戰和有意義的人生。

黃國興提供

矽谷是全世界高科技重鎮，人才濟濟。公司在這裡尋找具備頂尖學識與技能的員工。大家都想知道對手的競爭優勢。我時常被問：Steve，你是史丹佛或柏克萊的博士嗎？我說：我是猶他大學博士。他們很驚訝，又問：你一位外國人如何在矽谷當高階領導階層？我說：我在大學打橄欖球，Rugby。有人會再問：什麼是Rugby？我說：Rugby 就是美式足球沒有頭盔（American Football without helmet），他們馬上豎起大拇指並面露尊敬表情。成橄給予我的訓練和成效讓我能夠在矽谷和全世界頂尖人才競爭。

在此鼓勵所有台灣的年輕人一起親歷橄欖球的洗禮。從橄欖球的訓練，我們學到：自信心，強健的身心靈，不怕失敗，永不退縮，團隊合作….未來，蠃在職場，蠃在全世界，今日以台灣為榮，明日台灣以你為傲。

3331、3331，成橄，加油，cheers。