橄欖球傳遞正能量 許智翔最感動的一項運動

從小到大我參加過很多運動比賽，有田徑比賽，有棒球比賽，還有些是與同學在校園運動場隨性的對抗，但是，你知道我最感動的一項運動是什麼項目嗎？那是一項只能「向後傳球向前跑」具備高度身體接觸的橄欖球（RUGBY）。

觸及橄欖球這項運動是在國中時期，愛好運動的我對於任何運動項目的學習始終抱持著勇於嘗試的心態。在球員生涯期間所體悟到的橄欖球運動核心價值「人人為我、我為人人（All for One，One for All。）」對於個人的人格養成有著極大的正能量，從個人、團隊到社會責任，都具有一定的受用，更讓我在面對眼前的挑戰與困境時，能提供與做出更有利於團體的決斷力，這一切都要歸功於橄欖球運動的獨特魅力和屬性。

曾有人說：「人生什麼最快樂呢？人生最快樂的事，就是去打一場橄欖球賽吧！」我至今深深認同這句話，也想把這句話送給已經接觸和未曾接觸橄欖球運動你們。每當我站在操場上，看到一群學生，拿著橄欖球不管是傳球、踢球，或是奔跑，都會特別想起以前的感動時光。如今這樣的畫面依然清晰的在給我養分的綠地上，繼續餵給一群找尋打橄欖球的樂趣的孩子，因為橄欖球就是帶給我最感動的一項運動。

你被運動感動過嗎？沒有，就去打橄欖球吧！

許智翔提供

作者許智翔介紹：

民德國中、崑山工專、輔仁大學體育系畢業，民德國中體育教師兼任橄欖球隊教練、心理與教育測驗研究發展中心體育科學生學習成就評量標準諮詢委員、台南市健體領域輔導員。過去曾擔任學務主任、教務主任、衛生組長、生教組長。身為體育教師的智翔老師，長期深耕體育教學，注入體育人文素養，編製「愛上體育」課程方案，屢創教學卓越佳績，深獲學生喜愛和教師認同，2001年以愛上體育方案榮獲教育部教學卓越「銀質獎」，至全國各縣市分享，獲得極大的肯定與迴響。於隔年2002年起擔任教育部中央課程諮詢教師，投入教育政策領航，啟動活化教師能量，紮根體育教學品質。

退伍後（90年）既返回母校民德國中服務，致力於橄欖球運動的耕耘與傳承，持續培育橄欖球界的未來種子，讓學生在求學階段能透過橄欖球運動的特性與價值，帶給學生原生運動力、團最合作力、溝通協調力、問題解決力等，正式課程無法完全帶給學生的社會技能，唯有參與體驗橄欖球的運動魅力後，能夠建立與培養出更具面對未來的素養能力。