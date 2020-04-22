迷人的橄欖球第三半場文化 義大利代表紀大為就愛這一味

目前53歲的我，待在台灣一年多了，過去曾待過巴基斯坦、日本、香港、跟北京，非常熱愛運動，曾加入過足球隊及籃球隊，有過很好的成績。因年紀的關係，從需要碰撞的運動如籃球，如今改玩不需碰撞的運動如帆船跟高爾夫。在巴基斯坦時，還學過板球！目前在台北持續練習網球跟桌球，空暇的時候，喜歡閱讀跟學習語言：我專注於德語以及重溫高中學習過的拉丁語，而我也喜歡下棋，且會下象棋跟圍棋。

對橄欖球特殊的回憶？

我在西西里長大，是個很有橄欖球傳統的地方，當地的橄欖球隊伍Amatori Catania常獲得義大利聯賽的冠軍。陪伴我成長的運動是足球，尤其最重要的是籃球。我曾參加大學的籃球校隊，因此常常跟橄欖球隊的球員一起使用健身器材，從這些球員的身上學到橄欖球的文化，有時會一起聊天並分享彼此的賽事觀點。多年來，我只在電視上觀看橄欖球比賽，但在香港的四年期間，曾參加過當地的橄欖球7人制賽事，那個比賽非常有趣、而且比賽的氛圍非常好，就像一場熱鬧的聚會！這種比賽的特性是非常快速，不是體型比較健壯的隊伍就會贏，而是靠速度跟敏捷性。

義大利橄欖球隊在六國錦標賽，表現相當出色。 路透

橄欖球是義大利盛行的運動之一

橄欖球在義大利是一個越來越盛行的運動，尤其對年輕族群來說。義大利有參加六國橄欖球錦標賽及橄欖球世界盃，在世界橄欖球總會的評比中是第一級的國家，但它還不算是普及全國性的運動。國內有超過1000個橄欖球俱樂部，幾乎來自義大利北部的威尼托及倫巴底區，大部份南部地區則沒有任何重要的俱樂部，除了西西里以外。

目前有2支職業隊Benetton跟Zebre參加Pro14邀請賽、歐洲冠軍盃、歐洲冠軍挑戰盃，義大利的Top12聯賽有12支半職業隊，其中4支隊伍可晉級參加歐洲冠軍挑戰賽的資格賽，以獲得參加歐洲冠軍挑戰賽的機會。有很多義大利球員加入歐洲其他國家的橄欖球俱樂部，如英國的職業聯賽Aviva Permership。義大利參加六國橄欖球錦標賽對在國內推動橄欖球運動有很大的幫助，電視收視率很高，也創造了很多指標性的球員，如Sergio Parisse、Marco與Mirko Bergamasco兄弟。

義大利國家隊在六國橄欖球錦標賽已達到一定的水準，相信還會有質量上的躍進。義大利橄欖球協會正投資賽事的宣傳，尤其針對年輕族群，目前正漸漸受到小朋友的喜愛，包括女性，種種的努力都將達到成效。由於冠狀病毒的影響，義大利冠軍聯賽已遭暫停，但希望下半年能恢復比賽。橄欖球在義大利的發源地倫巴底與威尼托地區，受到這次疫情嚴重的打擊，也對這項運動造成很大的影響。

橄欖球運動推崇所謂的「第三半場」文化，場上是競爭對手，場下則是好朋友。 路透

橄欖球有什麼迷人之處

看橄欖球比賽是一個很棒的體驗，它結合了體力與策略，並擁有很大的創意空間。由於球的形狀，很多肢體動作如踢球就會變得非常難以執行。俗話說：生命就像一個橢圓形的球，你永遠不知道它將在哪裡反彈。橄欖球球員往往比足球球員更正確，也似乎有更高的疼痛忍耐值。我也很喜歡所謂的「第三半場」文化(結束正式兩個半場比賽之後，第三半場為兩隊交流歡聚時間)：在結束艱苦的比賽後，兩邊球隊的球員還在一起喝啤酒。這項運動具有獨特且令人欽佩的友情，以及公平競爭的比賽，對年輕人而言，是值得強力推薦的運動。