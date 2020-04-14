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音樂人陳子鴻 奉行橄欖球精神

聯合報 / 記者王樹衡／台北報導
音樂人陳子鴻曾是政大橄欖球校隊一員。 圖／陳子鴻提供
音樂人陳子鴻曾是政大橄欖球校隊一員。 圖／陳子鴻提供

合作過歌壇無數天王天后，包括江蕙、張惠妹、戴佩妮、孫燕姿、劉德華、張學友等人，很難想像音樂人陳子鴻曾是一名橄欖球員，也因這項運動使他學會「先天條件不如人，就要靠後天的努力與團隊的合作去克服」的工作態度。

建國中學、政大社會系、經營管理碩士畢業，陳子鴻是華語樂壇音樂製作人也是經紀人。他曾任ＥＭＩ唱片、福茂唱片、環球音樂總監，一九九九年創辦「喜歡音樂」，二○一五年獲頒經理人雜誌百大經理人ＭＶＰ。然而在他豐富音樂人資歷外，不為人知的一面，是他一直以身為橄欖球員為榮。

陳子鴻表示，自己小時候常打架，在家和哥哥打，到外面就和別校的學生打。血氣方剛精力無處發洩，連打籃球都可以和人打架。

直到上高中，看到學校橄欖球隊練球，發現這才是屬於他的運動。上大學後，校隊隊長聽說他在高中打橄欖球，吸收進入校隊，一打就是卅幾年。

陳子鴻說，由於身材矮小，每次出賽看到對手高頭大馬難免會害怕，但他告訴自己就是要更努力訓練，學會與隊友互相支援，藉由團隊合作來取得勝利。

這樣的訓練與習慣，讓陳子鴻進職場之後，遇到挑戰與壓力時，迅速盤點自己優缺點，檢視與同事間如何互補。陳子鴻說，「橄欖球教會我的，不只是一個運動，更是一種人生態度。雖曾經遍體鱗傷，卻因此造就了一個更強壯的男人。」

橄欖球 橄欖球協會

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我是在大學二年級才加入橄欖球的，我從小就好動，高中時参加附中足球隊，但建中才有橄欖球隊，就算我考上建中，也沒辦法参加校隊，建橄在我年輕時，在世界青少年橄欖球隊是很有名的，現在也是。

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